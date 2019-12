I oktober, november og desember har politiet registrert en rekke ran og ransforsøk på åpen gate i og ved Trondheim sentrum. «Hendelsene har vært hyppige, grovheten eskalerende», heter det i en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett, skriver Adresseavisen.

Politiet mener trioen kan ha vært sammen om flere ran. De tre er blant annet siktet for ran av en privatperson ved Trondheim torg i slutten av november.

15-åringen ble også fremstilt for fengsling forrige helg. Han var da for et grovt ran, fire ran, tre tyveri og tre tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann. Påtalemyndigheten ba om at han måtte varetektsfengsles i to uker, men fikk ikke medhold, verken i tingretten eller lagmannsretten.

Men etter et nytt ran og ransforsøk nå i helgen, besluttet Sør-Trøndelag tingrett mandag å varetektsfengsle alle de tre ungdommene, i første omgang i to uker. I kjennelsen går det fram at påtalemyndigheten tar sikte på å holde 15-åringen fengslet til saken kommer opp for retten på nyåret.

Ifølge straffeprosessloven skal ikke personer under 18 år fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig. Forsvarer Kolbjørn Lium sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld og han begjærte 15-åringen løslatt.

Politiadvokat Silje Valstad i Trrøndelag politidistrikt sier han ble begjært fengslet på grunn av samfunnsvernet.

– Det er så alvorlig kriminalitet som de er siktet for at politiet ikke lenger kan sitte å se på at det skal skje noe mer, sier hun.

Politioverbetjent og avsnittsleder Jan Erik Mihle ved Sentrum politistasjon i Trondheim sier han tror ranene i Trondheim vil opphøre siden disse tre ungdommene nå er fengslet.

