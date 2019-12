Nordlies LSK raknet fullstendig – eventyrlig Ramsland-hat trick sendte Start til Eliteserien

Lillestrøm – Start 4-3 (1-2 første kamp, Start rykket opp med 5-5 sammenlagt):

Artikkelen oppdateres!

Lillestrøm ledet 4-0 til det gjenstod 15 minutter i playoff-returkampen mot Start.

Men et eventyrlig hat trick av Martin Ramsland på fem minutter sørget for at Start reduserte til 3-4 og sikret seg 5-5 sammenlagt i det som ble en thriller av en fotballkamp på Åråsen.

Ramsland satte inn sine scoringer i det 76. 79. og 81. spilleminutt. Dermed rykket Start opp til Eliteserien med 5-5 sammenlagt på grunn av bortemålsregelen i playoffen.

– Det er vanskelig å si. Vi gir ikke opp. Og får betalt. Fy f*** så deilig, sa Starts opprykkshelt Martin Ramsland til Eurosport etter kampen.

– Det er klart at vi får blod på tann da vi fikk den ene scoringen. LSK har hatt en litt tung sesong, og de ble kanskje litt redde. Vi tenkte det var over på 0-4, men det er små marginer. Dette er det sykeste jeg har vært med på noensinne i min karriere. Det er helt fantastisk, sa han videre.

Start-trener Joey Hardarson var helt enig.

– Jeg tenkte at dette må vi snu da LSK ledet 0-4. Det er så sykt, altså. Sykere enn dette kan ikke fotball bli. Det er helt vanvittig, sa han til Eurosport.

På overtid av oppgjøret på Åråsen ble det kastet bluss på banen av frustrerte LSK-fans. Dommeren måtte stoppe kampen i noen minutter, og LSK kan trolig vente seg en kraftig reaksjon i etterkant av Norges fotballforbund (NFF) på grunn av Kanari-fansens oppførsel.

– Jeg synes det ikke er bra. Men jeg synes det er herlig at det koker på norske kamper. Jeg vil gi honnør til LSK. Fotball skal være sånn, det mye følelser, sa Starts Erlend Segberg om episoden på overtid.



Rykket ned etter 45 strake sesonger på toppnivå

Lillestrøm har spilt i Norges øverste divisjon siden 1975 og har vært laget som har vært lengst på toppnivå. Nå må LSK ta den tunge veien ned én divisjon etter 45 strake sesonger på øverste nivå.

LSKs vikartrener Tom Nordlie hadde foran oppgjøret mot Start ledet tre lag i kvalifisering før: Vålerenga (2000), Sandefjord (2003) og Fredrikstad (2009) – og mislykkes med alle. På det fjerde forsøket, denne gang med LSK, gikk det heller ikke Nordlies vei. Marerittrekken fortsetter med andre ord for en av Norges mest rutinerte trenere.