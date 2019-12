Rapperen Rakim Mayers, bedre kjent som ASAP Rocky, er tilbake i landet hvor han satt varetektsfengslet i flere uker. Artisten ble dømt for vold, men slapp fengselsstraff.

ASAP selger billetter til konserten sin for én krone, for å gi noe tilbake etter at han satt fengslet i landet tidligere i år.

– Ingen av dere fra innvandrerområder trenger å betale, sa han under et besøk i Stockholm-forstaden Husby.

Konsertarrangøren Live Nation oppgir at de skal innfri rapperens ønske ved at det blir solgt et begrenset antall billetter for en svensk krone per billett. Asap Rocky ønsker å gjøre dette for å gi noe tilbake til samfunnet.

Besøker «no go zone»

Til tross for storm, har han det gøy med lokalbefolkningen denne gangen. Det melder TMZ.

ASAP Rocky ble sett forlate sitt hotell i Stockholm noen timer før han skal holde konserten på Ericsson Globe arena. Deler av inntektene fra konserten vil gå til å forbedre forholdene i fengselet.

Rapperen ville dra til et område kjent som «no go zone», for å tilbringe tid med underprivilegerte fans. Og det gjorde han.

– Jeg har en kunngjøring til dere. Jeg er sykt glad jeg er her. Nå er vi i forstaden, de kaller det «no go zones». Vi sjekker ut folkene og bryr oss om dem, sier artisten i en video.

FORSTAD: ASAP Rocky har lagt ut MyStoy på Instagram fra besøket sitt i no go zone. Foto: Skjermdump Instagram

Konsert for de innsatte

Han ville også tilbake til fengselet han tilbrakte en måned i for å opptre for de innsatte.

– Da jeg var i Sverige, møtte jeg mange som var som meg selv. Immigrantene får ikke støtten de trenger, som jeg gjorde. Jeg hadde den amerikanske ambassaden. De kommer fra land som ikke hjelper dem, sier ASAP Rocky til en journalist fra TMZ.

– Jeg ønsker å gi tilbake til disse folkene. Jeg prøver å holde meg positiv og optimistisk. Jeg hadde elsket å opptre i fengselet, men jeg tviler på de lar meg på grunn av sikkerheten, sier han.

Da han sendte inn en formell forespørsel, ble den avvist. Fengselet skal ha vært bekymret for sikkerheten og logistikken rundt et slikt arrangement.

Rapperen ble sammen med to andre amerikanere funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate i Stockholm sentrum i august.

Han ble dømt til betinget fengsel, samt til å betale mannen 12.500 svenske kroner i erstatning. Saken endte med at han ble løslatt før dommen falt.