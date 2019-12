Du skal følge godt i timen hvis du skal få med deg hva Mercedes har å tilby av biler i SUV-klassen. For det er mange!

De siste årene har flere modeller kjørt inn. Det har også gjort at noen har havnet litt i skyggen, blant dem minstemann GLA.

Men nå kan denne modellen få et solid oppsving. I dag har nemlig Mercedes avduket en helt ny GLA. Det skjedde i form av en hel-digital premiere.

Den nye modellen skal ta et teknologisk kvantesprang og har blitt betraktelig romsligere enn sin forgjenger.

Det er vanlig at bilmodeller vokser når det er generasjonsskifte. Det gjør også GLA, men på en litt utradisjonell måte. Bilen har nemlig blitt 1,5 centimeter kortere enn første GLA. Til gjengjeld er den hele 10 centimeter høyere. Det skal ha stor betydning for innvendig plass.

Sitter høyere

Mercedes lover et betraktelig romsligere interiør. Dette gjelder spesielt beinplassen bak og bagasjerommet, som har økt med henholdsvis 11,6 centimeter og 14 liter. Det siste betyr at den nye har bagasjerom på 435 liter.

Sittestillingen for de foran er høyere og mer oppreist, dermed mer typisk for en SUV. Sammenlignet med Mercedes A-Klasse er det snakk om hele 14 centimeter høyere sittestilling, noe som gir bedre oversikt i trafikken. Baksetene kan også justeres 14 centimeter i lengderetningen og ryggstøtten rettes opp for å øke lastekapasiteten.

Dette, i kombinasjon med høydejusterbart gulv og 40:20:40-splitt, gir kundene fleksibilitet til å konfigurere GLA etter egne ønsker og behov.

Den ekstra høyden merkes godt på designet, som er mye tøffere enn på forgjengeren.

Åtte biler i klassen

De to bokstavene GL i GLA illustrerer koblingen til GeLände, terreng. Dette er designmessig ivaretatt av en oppreist front, korte overheng foran og bak, og beskyttende materialer rundt hele bilen. Bestilles GLA med 4Matic firehjulsdrift skal den også bli en habil terrengbil med offroadpakke som standard.

– Valgfrihet og skreddersøm har alltid vært vesentlige elementer for kunder som velger Mercedes-Benz. Kompaktklassen består nå av totalt åtte modeller og strekker seg fra A-Klasse, via linjelekre CLA til offroaderen GLB. GLA kombinerer det beste fra disse og byr på teknologi vi sjelden ser i denne klassen, sier Kjetil Myhre som konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Slik ser det ut innvendig, ingen overraskelser her.

På nivå med S-Klasse

Brukergrensesnittet MBUX er i kontinuerlig utvikling og får stadig bedre funksjonalitet. Blant annet forstår systemet mer komplekse stemmekommandoer enn tidligere, og får sensorer i det innvendige speilhuset for å tilpasse skjerminnhold basert på armbevegelser.

Med disse sensorene kan eksempelvis leselampen enkelt slås av og på ved å strekke en hånd mot speilet. Og leter man etter noe i passasjersetet vil lampen automatisk tennes når bevegelsen oppdages av det infrarøde kameraet.

Nye GLA tar nye skritt på sikkerhet, med avanserte assistansefunksjoner på nivå med flaggskipet S-Klasse. Takket være økt datakraft og nye sensorer kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei. Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når den nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Med 4Matic firehjulstrekk bør dette være en svært habil vinterbil.

To motorer i starten

Automatisk nødbremsassistent er standard og kan bremse ved hastigheter på opptil 60 km/t for stasjonære kjøretøy og fotgjengere som krysser veien foran. Avhengig av situasjonen skal dette kunne forhindre kollisjoner opp til en hastighet på 50 km/t.

Et annet element som øker både komfort og sikkerhet er tilvalget Multibeam LED frontlykter med 18 individuelle lysdioder. Disse justeres raskt og presist for hele tiden å passe gjeldende trafikksituasjon uten å blende møtende trafikk.

Fra salgsstart tilbys GLA 200 med en firesylindret bensinmotor, mens de som ønsker mer krefter kan velge versjonen fra Affalterbach. Motoren i Mercedes-AMG GLA 35 4Matic er basert på M 260, men vesentlig oppgradert av AMG med blant annet nytt luftinntak og en twin-scroll turbo med to parallelle kanaler for optimal respons i hele registeret.

AMG Performance 4Matic sikrer at kreftene forplantes til underlaget og kan finjusteres med fem ulike kjøreprogrammer og AMG dynamics. Alle valgmuligheter kan styres fra det nye sportsrattet med programerbare knapper.

Bagasjerommet har vokst 14 liter. I tillegg bør den ekstra høyden bety at det er mye bonusplass her når du stabler godt.

70 kilometer på strøm

Det som imidlertid kan bli storselgeren i Norge er ikke uventet en bil som har elektrisk drivlinje. Mercedes bekrefter nemlig at GLA også vil komme som ladbar hybrid. Her er Mercedes nå i ferd med å rulle ut en skikkelig offensiv.

For GLAs del er det snakk om en hybridløsning som skal gjøre at bilen klarer rundt 70 kilometer på strøm. Det er det ikke mange konkurrenter som er i nærheten av. I og med at denne biltypen kommer så gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, er det grunn til å vente svært attraktiv pris på den ladbare GLA-utgaven. Konkret når den lanseres, får vi ikke vite ennå. Mercedes nøyer seg med å si at denne modellen kommer etter de to første motoralternativene.

Norske priser er forventet på nyåret, med lansering til våren 2020.

