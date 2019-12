Omsetningen endte på nesten 3,8 milliarder kroner. Energisektoren falt 0,3 prosent, sjømatsektoren endte ned 0,7 prosent, mens shippingsektoren falt 0,1 prosent.

Equinor toppet omsetningslisten, men falt 0,3 prosent. Deretter fulgte DNB som falt 1,4 prosent. Yara på tredjeplass ble dagens vinner med en vekst på 1,6 prosent etter tirsdagens fall på 1,1 prosent.

Etter stengetid på Oslo Børs ble det lagt fram oljelagertall fra USA. Tallene viste en økning i råoljelagrene på 800.000 fat, mens det var ventet et fall på nesten 3 millioner fat.

Nordsjøolje ble ved 17-tiden onsdag omsatt for 63,3 dollar i spotmarkedet, noe som er et fall på 1 dollar siden tirsdag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 58,3 dollar fatet, også et fall på rundt 1 dollar.

De toneangivende børsene i Europa gikk alle noe opp. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris steg 0,3 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til en liten økning på 0,04 prosent.

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17 ned 0,1 prosent. Dow Jones falt også 0,1 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 0,1 prosent, mens Hongkong-børsen endte opp 0,8 prosent.

(©NTB)