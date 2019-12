ESA, som er EUs kontrollorgan for håndheving av EØS-avtalen, har i høst etterspurt svar på en rekke spørsmål rundt Nav-skandalen fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Men svaret fra Arbeidsministeren får nå kraftig kritikk fra flere hold.

I rapporten spør EFTA om hvilke hensyn Norge ikke har tatt for at skal ha bitt vurdert rett i forhold til EØS-regelverket.

På det svarer Hauglie følgende:

– Arbeids- og sosialdepartementets administrasjon, og en rekke andre parter er nå engasjert for å få en full gjennomgang av alle type saker som kan være involvert, slik at feilene kan bli rettet opp.

Hauglie får også spørsmålet om hvordan de kan sikre at ikke nye feil blir begått.

– Det har blitt bestilt en intern rapport, for hvordan reguleringen skal følges opp. Dette for å sette i verk treffende tiltak relativt raskt.

– Skyver ansvaret foran seg

Freddy André Øvstegård (SV) i Kontroll- og konstitusjonskomiteen synes Hauglie ikke påtar seg ansvar for Nav-skandalen og skyver granskningen foran seg.

– Jeg synes Hauglie på en del av spørsmålene skyver ansvarene over på den eksterne granskningen som er satt i gang, i stedet for å svare på spørsmålene noe jeg mener er uheldig for fremdriften i denne saken her for vi må få den hele og fulle sannheten frem raskt, sier Øvstegård.

KRITISK: Freddy André Øvstegård (SV) synes det er uheldig at Hauglie ikke svarer mer utfyllende om Nav-skandalen ovenfor ESA. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Åtte EU-borgere rammet

ESA spør også Hauglie om det er kjent at personer innenfor EØS-landene har blitt utvist fra Norge på grunn av feiltolkningen av regelverket.

– Åtte personer fra andre land har blitt identifisert, og to av de har blitt vurdert som personer som skal utvises fra Norge. Ingen av dem har ennå blitt utvist. Vi har dialog med offentlig påtalemyndighet, og vil undersøke alle saker som kan bli oppdaget i fremtiden, står det i svaret fra Hauglie.

Øvstegård sier til TV 2 at dette understreker omfanget av Nav-skandalen.

– Det viser at omfanget av Nav-skandalen ikke bare er svært i Norge, men at det er internasjonale konsekvenser av det. Jeg tenker at folk som har kommet til Norge for å jobbe, i tillegg får denne typen urettmessig straff bare er enda et eksempel på hvor forferdelig denne skandalen er, og hvor hardt den rammer sårbare mennesker, sier Øvstegård.

Omfanget kan være større enn kjent

Hauglie utelukker ikke at Nav-skandalen kan innebære flere ytelser enn de som allerede er avdekket. I svaret fra Hauglie oppgis det at omlag 2400 personer har mottatt feilaktige krav om tilbakebetaling som følger av feiltolkingen av regelverket.

– Det kan ikke utelukkes at det vil avdekkes nye sakstilfeller der regelverket er feiltolket i undersøkelser gjort utover de som allerede er gjennomført.

Dette reagerer Øvstegård på.

– Hauglie åpner veldig tydelig for at det kan gjelde flere ytelser en de som er avdekket. Det er alvorlig for da kan Nav-skandalen gjelde mange flere mennesker. Langt flere som kan ha blitt rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav fra Nav. Det er vi nødt til å finne ut av veldig raskt, sier Øvstegård.