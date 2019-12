– Vi var nesten ferdige med treninga for dagen, men så var Sebastian uheldig og ramlet, sier fungerende freeski-landslagstrener Christoffer Schach.

– Det er blitt konstatert brudd i lårhalsen. Nå blir det operasjon i Beijing før vi skal få han hjem til Norge. For oss handler det nå om å gi Sebastian best mulig oppfølging slik at han kommer raskest mulig tilbake.

Lårhalsbruddet kan nå føre til at sesongen allerede er over for 19-åringen fra Namsos, som ble nummer 22 i verdenscuprennet i big air i Modena i november.

– Ikke hver dag man ligg på et sykehus i Kina..:((( desverre e låret brukket, men ser fremover som en boss!!❤️ Thanks for all the support everyone, skriver Schjerve på Instagram, der han har postet et bilde av seg selv i sykesengen.

Schjerve ble tatt ut på seniorlandslaget før denne sesongen og hadde nok ikke sett for seg at debutsesongen utviklet seg slik.

Det norske freeskilandslaget er i Beijing i Kina for verdenscup i big air. Kvalifiseringen er torsdag, mens finalene går lørdag.