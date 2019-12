Flere politidistrikt er involvert, og det foretas ransakinger, skriver politiet i København på twitter.

– Bakgrunnen for aksjonen skal være mistanke om at det var forberedt et terrorangrep med et militant, islamistisk motiv, ifølge en pressemelding fra politiet.

Det er innkalt til pressebrief om saken klokken 17.

Det er ikke kjent hvor mange politiaksjoner det er snakk om. Danske medier forteller om politiaksjoner i Aalborg, Århus, Valby, Herlev og København.

Ifølge bt.dk har to menn blitt ført bort av tungt bevæpnet politi i Aalborg onsdag.

Politiet er i øjeblikket i gang med en større aktion. Der foretages ransagninger og anholdelser flere steder i landet. Flere politikredse er involveret i aktionen, som ledes af Københavns Politi. Intet yderligere for nu #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 11, 2019

Politidistriktene Midt-og Vestsjællands, Midt-og Vestjylland, Nordjylland, og Fyn skal være involvert, og det er politiet i København som leder aksjonen.

Den danske etterretningstjenesten PET deltar også på pressebriefen.

Politiet meldte selv om aksjonen klokka 14.42 på sin Twitter-konto.

PST i Norge opplyser til Filter Nyheter at de er kjent med aksjonen i Danmark, men at det ikke er avdekket koblinger til Norge.

– PST er kjent med aksjonen i Danmark, men vi sitter ikke på informasjon som tyder på at dette påvirker trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Saken oppdateres