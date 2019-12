– Jeg er glad for at Nakkim sa ja da jeg spurte om han ville ta dette ansvaret. Han er bredt orientert, har tung journalistisk erfaring og faglig tyngde. De siste årene har han vært redaktør for programvirksomheten med gode resultater, sier nyhetsdirektør Helje Solberg til NRK.

Nakkim har også vært politisk kommentator i NRK, og før det kommentator i Dagsavisen.

– Etter mange år som ansvarlig for radio- og TV-sendingene skal det bli spennende å komme tettere på vår digitale produksjon og få se hele NRK Nyheters publisering på tvers av alle plattformer, sier Kyrre Nakkim.

Nakkim går inn i en turnus som en av tre operative nyhetssjefer i NRK Nyheter. Han tiltrer 15. januar neste år.

Stillingen som ny programredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK vil bli utlyst før jul med søknadsfrist rundt 20. januar neste år.

(©NTB)