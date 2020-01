Prissjokk på sunnere dagligvarer

Har du reflektert over at du må betale mer for produkter som inneholder mindre salt?Matkontrollen fikk et tips fra en seer som stusset over prisforskjellen på soyasaus Kikkomann original og Kikkoman lettsaltet. Tipseren reagerte på at produktet der saltinnholdet er redusert var betydelig dyrere enn originalproduktet.

Redaksjonen har derfor sjekket prisene på ti produkter som kommer i to varianter: en originalutgave, og en utgave med mindre eller ingenting salt.

Se Matkontrollen på TV 2 torsdag kl.20, eller gratis på TV 2 Sumo

Det er store prisforskjeller.

På ni av ti varer koster produktene med mindre eller uten salt betydelig mer enn originalen. Verst ut kommer produktet vi fikk tips om. Kikkoman original mot Kikkoman med mindre salt: Her er sistnevnte nesten dobbel så dyr!

Se resultatet av prissjekken nederst i saken!

SOYASAUS: Soyasaus med mindre salt koster nesten dobbelt så mye enn den originalen. Foto: Renold T. Christopher, Matkontrollen.

– Burde vært billigere

Kari Bugge, klinisk ernæringsfysiolog i Grete Roede AS, synes ikke dette er greit.

– Jeg må være helt ærlig si at jeg ikke har tenkt på at det er så store prisforskjeller. Jeg er litt sjokkert og litt overrasket, sier Bugge til Matkontrollen.

Bugge sier at produktene uten salt og med mindre salt burde vært billigere.

SJOKKERT: Kari Bugge, klinisk ernæringsfysiolog sier sunnere varer burde vært billigere. Foto: Renold T. Christopher, Matkontrollen.

– Det ser ut som at dagligvarehandelen her ser sitt snitt til å utnytte en forbrukergruppe som er helsebevisste, og som er villig til å betale ekstra for å få sunne produkter. Det kommer ikke befolkningen som helhet til gode, sier Bugge.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, er ikke enig i kritikken.

– Det er ikke slik at vi bestemmer oss for å selge sunnere varianter dyrere enn de mindre sunne, men de er ofte dyrere i innkjøp, for eksempel fordi volumene er mindre eller ingrediensene er dyrere, sier Søyland.

Uheldig for helsen

Ifølge myndighetenes anbefaling skal vi ha i oss fem gram salt per dag. I dag får vi oss det dobbelte.

– Vi anbefaler at vi skal redusere saltinntaket fordi vi vet at mye salt er uheldig for helsen vår. Det kan øke blodtrykket, som igjen da kan føre til at vi får hjerte- og karsykdommer. Det er også forbundet med kreft i magesekken, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.