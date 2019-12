Nybilsalget i Norge har gått gjennom store endringer de siste årene. Mye er drevet av det elektriske skiftet. Bilmerker som har kunne tilby elektriske drivlinjer er vinnerne – mens de som "bare" har biler med bensin- og dieselmotor har tapt.

En titt på registreringsstatistikken knapt to uker før julen ringes inn, viser at flere bilmerker trenger en seriøs sluttspurt hvis de skal redde seg godt i land i år. Mens andre nok bare må innse at det blir store minustall, sammenlignet med fjoråret.

Blant de 20 mest solgte merkene i Norge, er det Mercedes som rygger mest tilbake så langt i 2019. Her er antall registrerte biler ned hele 48 prosent.

Her hører det med til historien at 2018 var et svært bra salgsår for Mercedes i Norge og at de dermed kommer fra det som nok kan kalles kunstig høyt volum for merket her til lands.

Offensiven er i gang

Mercedes mistet også flere for dem svært viktige modeller. Produksjonen av elektriske B-klasse ble avsluttet i Tyskland. Dessuten forsvant ladbare hybrider som hadde solgt bra i Norge.

I høst har dette begynt å endre seg. Den elektriske SUV-en EQC er lansert, om enn med svært begrenset antall biler til Norge i år. Interessen rundt EQC har vært svært høy. Det som nå skjer er derfor at Mercedes i 2019 selger biler som ikke blir synlig på statistikken i år, de blir ikke levert ut og dermed registrert før til neste år.

Viktig er det også at Mercedes ruller ut en rekke nye og ladbare hybrider. De kommer for sent til å kunne redde 2019-tallet, men de vil gi en opptur i 2020.



Nissan Leaf ble Norges mest solgte bil i 2018. Da hadde den med seg en stor ordrereserve fra året før. Så langt i år er Leaf på tredjeplass på registreringsstatistikken..

Hadde stor ordrereserve

Nest mest tilbake så langt i år går Nissan. Deres Leaf ble årets mest solgte og registrerte bil i 2018. Det blir den ikke i 2019. Leaf-salget er nemlig nesten nøyaktig halvert (minus 49,8 prosent). Samlet sett er salget til Nissan ned 47 prosent.



Forklaringen er likt det som har skjedd hos Mercedes. Nissan hadde nemlig utrolig godt salg av Leaf i 2017, med flere tusen biler som først ble levert ut i 2018, og dermed kom inn på statistikkene det året:

Knut Arne Marcussen er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

– Vi gikk inn i 2018 med en ordrereserve på 6.500 biler. De ble registrert i 2018 og boostet dermed tallet vårt i fjor kraftig. Så selv om vi på papiret har en kraftig nedgang i 2019, leverer vi i praksis ett av de beste Nissan-årene i Norge noensinne. Med godt varebilsalg i tillegg, ender vi på rundt 9.000 biler i år. Det er vi svært godt fornøyd med, sier Knut Arne Marcussen som er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

Tre bilmerker noterer prosentvis nedgang på 30-tallet så langt i år. De tre er Mazda som går tilbake 33,1 prosent, Renault som rygger tilbake 32,6 prosent og Peugeot som har en nedgang på 30,3 prosent.

Deretter følger Opel som faller 29,8 prosent i år og Ford med en tilbakegang på 29 prosent etter årets 11 første måneder.

Den elektkriske SUV-en Mustang Mach-E er bilen som virkelig kan snu det for Ford i Norge når den kommer til neste år. Foto: Scanpix.

Tesla er den store vinneren

– 2019 har vært et tøft år for mange bilmerker, og forhandlerne deres. I mange tilfeller har det nok også vært veldig begrenset hva de har kunnet gjøre med dette. Modellene deres har rett og slett ikke truffet det norske kunder vil ha i 2019. Da blir det også tungt, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger bilmarkedet tett.

– Men når noen taper så mye, da må vel også noen vinne?

– Absolutt! Også i denne endel av skalaen ser vi større endringer enn vi har vært vant til tidligere. Den store, store vinneren i 2019 er Tesla. De øker salget med ikke mindre enn 149 prosent. 17.400 Teslaer har rullet ut på norske veier så langt i år. Det er klart de har stjålet kunder fra veldig mange merker.

Elektriske I-Pace har gitt Jaguar en voldsom opptur i Norge.

Holder ikke bare å ha elbil

– I prosentvis økning må de imidlertid se seg slått av Jaguar. 2019 blir et fantastisk år for dem, salget er opp 170 prosent. Volumene er langt mindre enn hos Tesla, men Jaguar er like fullt på over 3.000 biler så langt i år. Det er en enorm økning fra det de har vært vant til. Jubel er det også hos Hyundai som etter mange tunge år har en økning på 61 prosent i år, forteller Vegard.

– Hvis du skal våge å spå litt om 2020, hva tror du skjer da?

– Overordnet er det nok så enkelt som at vinnerne blir de som kan tilby attraktive elbiler. Og da vil jeg legge vekt på ordet "attraktive". Nå fylles nemlig utvalget av elbiler opp, mange nye modeller er på vei. Og da tror jeg også vi vil få erfare at dette markedet ikke er så forutsigbart som det har vært til nå. Kundene får mer å velge mellom. Da holder det ikke bare at bilen har batteripakke og går på strøm, avslutter Brooms redaksjonssjef.

