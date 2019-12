Jone (24) er vegetarianer, men én dag i året spiser han et stort kjøttmåltid

Masterstudent Jone Edvartsen sluttet å spise kjøtt for tre år siden, etter å ha sett en rekke dokumentarer om kjøttindustriens påvirkning på miljøet. Men én dag i året unner han seg kjøtt.

– Pinnekjøtt har alltid vært en favoritt for meg, og det er en veldig sterk tradisjon på julaften, sier Edvartsen til TV 2.

– Jeg er en hykler

Han legger til at han stadig opplever press på å spise kjøtt fra både nære og fjerne.

– Pappa vet godt at jeg er vegetarianer, men hver gang jeg er på besøk spør han om jeg vil smake på kjøttet som serveres, forteller han.

Studenten har enda ikke besluttet om han skal spise pinnekjøtt kommende julaften. Avgjørelsen tas hvert år når han sitter foran julemiddagen.

– Jeg vet jeg er en hykler, men det faen meg alle! Å spise kjøtt én dag i året, er en dråpe i havet, sier Edvartsen.

Som betong i magen

Etter han sluttet å spise kjøtt, har julemiddagen fått en ekstra tyngde i magen.

– Pinnekjøttet sitter som betong i magen, og jeg føler meg lat etterpå. Det gjelder kanskje alle, men man kjenner det spesielt godt når man ikke er vant til det lenger, sier han.

Edvartsen trener seks til syv ganger i uken. Da han ble vegetarianer, var han redd for å ikke oppnå de samme resultatene på trening som før. Men det viste seg heller å få motsatt effekt.

– Jeg fikk mer energi og følte meg bedre på trening. Jeg følte meg rett og slett lettet, sier han.

For Edvartsen gikk det opp et lys om at kjøtt ikke er holdbart i lengden for klima. I tillegg lærte han at dyrevelferden i Norge ikke er så bra som han i utgangspunktet trodde. De helsemessige effektene ble en bonus for ham.

Smaken av jul

Kompisen Tommy Fylling (31) jobber som personlig trener. Han ble vegetarianer for to og et halvt år siden på grunn av de helsemessige fordelene ved det. I likhet med Edvartsen, spiser han kjøtt på julaften.

– Jeg føler et ansvar for de som kommer på besøk til meg på julaften. Jeg har ingen intensjon om å pakke vegetarianisme på andre, så jeg serverer pinnekjøtt, sier han.

PT: Tommy Fylling har vært vegetarianer i 2,5 år. Han jobber som personlig trener. Foto: Privat

I tillegg handler det om lukten og smaken som han forbinder med jul.

– Om det fantes et like bra kjøttfritt alternativ, ville jeg heller servert det. Jeg har mistet lysten på kjøtt, det er ikke noe jeg lenger higer etter, sier han.

Første gang Fylling spiste pinnekjøtt etter å ha vært vegetarianer i et år, følte han seg fyllesyk i et døgn. Året etter klarte han å begrense inntaket.

Bedre verdier

Fylling tar ingen kosttilskudd. Han har testet seg for mangler to ganger siden har sluttet å spise kjøtt, og hevder at verdiene hans har forbedret seg.