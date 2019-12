Emneknaggen #SydneyisChoking gikk viralt og samlet den store folkemassen til aksjon ved rådhuset i Sydney på onsdag.

Mange av de oppmøtte brukte ansiktsmasker for å takle røyken i Australias mest forurensede by.

Flere hadde også skilt med slagord som «For my grandkids».

Demonstrantene forsøker å legge press på myndighetene slik at de setter inn hastetiltak mot klimaendringer, øker bevilgningene til et hardt presset brannvesen og gjør noe med den giftige røyken som har preget byen i ukevis, opplyste arrangørene av aksjonen.

Luftforurensingsnivået i Sydney har blitt elleve ganger verre enn normalt, og regnes nå som farlig som følge av de store skogbrannene rundt kystbyen.

Gravide kvinner demonstrerer for sine fremtidige barn. Foto: AAP/Dan Himbrechts via Reuters

Tirsdag var røyken så tykk at flytrafikken ble forsinket, og ferjer ble innstil. Eldre, syke og barn ble oppfordret til å holde seg inne. Flere steder gikk brannalarmer av på grunn av røyken.

– Røyken i Sydney er ekstremt ille i dag. Røyken vi har opplevd den siste måneden, er utvilsomt en trussel mot folks helse, sier helsedirektør dr. Richard Broome til Sydney Morning Herald.

Rundt 1.600 brannmenn deltok i arbeidet mot de over 1.000 skogbrannene, som fredag dekket 3 millioner mål, 75 kilometer nordvest for Sydney.

Myndighetene har fastslått at brannen er for voldsom til at den kan slukkes, og at den vil brenne i ukevis inntil det kommer regn i januar.

Langvarig tørke har ført til at brannene i år både starter tidligere og brenner mer intenst enn tidligere år.