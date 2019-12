Koster halvparten, men er den god nok?

Klokka skal ikke lenger bare vise tiden. Nå skal den være med deg på trening, kunne svare på tekstmeldinger, ta telefonen og oppdatere deg på kalenderen.

Mye mas

Personlig følte jeg det ble litt vel mye dirring fra alle mulige apper jeg har på mobilen, da jeg koblet meg opp på klokkene. Det tok ikke lang tid før jeg satt opp innstillingene slik at jeg kun fikk oppdateringer fra de viktigste appene. Instinktet mitt er å ta opp telefonen og ikke bruke klokka når det ringer.

Men til tross for dette har jeg satt alle tre klokkene på prøve for å finne den beste.

Samsung sin klokke ser best ut på armen. Foto: Glenn Aaseby

Velg design på klokka

Alle klokkene gir muligheter til å pynte på skjermen som du ønsker. Her er mye forskjellig og man kan også laste ned enda flere muligheter om man ønsker.

Ikke bare dette, men det er lett å eventuelt bytte ut reimene med andre farger eller stiler. Disse klokkene kan gjøres om til å passe akkurat din stil.

Jeg er ikke vant til å bruke smartklokker, så det å sveipe frem og tilbake likte jeg ikke så godt. Heldigvis har Apple et lite hjul man kan bruke til å scrolle seg frem. Samsung løser det enda bedre ved å kunne slide rundt kantene. Huawei hadde ingen.

Stilige klokker. Foto: Glenn Aaseby

Mangel på tilpassing

En smartklokke er så og si en mobil festet til håndleddet. En mobil i dag uten muligheten til å laste ned apper hadde vært katastrofe. Å kunne velge og vrake i de appene man selv trenger er et must. Det merkes fort at dette mangler på Huawei sin klokke, som kommer uten denne muligheten.

La oss bruke Spotify som et eksempel. Her har jeg etter 10 år med bruk skreddersydde spillelister til nøyaktig hva jeg føler til hvilket som helst tidspunkt. Og å måtte laste ned musikken inn i Huawei sin egen musikkspiller-app er totalt uaktuelt for meg. Det gidder jeg rett og slett ikke. I slutten av 2019 er denne mangelen et stort minus.

Samsung og Apple har begge muligheter til å laste ned egne apper til klokkene. Apple sin AppStore er bedre enn Samsung sin Galaxy Store. Men begge gir deg muligheten til å tilpasse klokkene til ditt eget bruk.

Huawei mangler muligheten til å tilpasse klokken skikkelig. Foto: Glenn Aaseby

Gode til trening

Når det kommer til trening, er alle klokkene fantastiske. Her får man den informasjonen man ønsker på løpende bånd. Men etter en kort test virker det som Samsung sin Active2 klokke leverer mest nøyaktig.

Konklusjon

Huawei Watch GT2

Terningkast: 3

Pris: 2490,-

Vurdering:

Billigst i testen, men dårligst. God til trening, men mangler tredjepartsapper som er et stort minus. God batteritid, men den når ikke opp til de to andre.