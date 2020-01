Tenåring dratt inn på pub og banket av voksne, mens vennene forsøkte bryte seg inn for å hjelpe

Den 13. september i fjor ble en guttegjeng filmet under et basketak utenfor en pub på Tøyen i Oslo.

I en video, som ble publisert hos Dagbladet, ser man at det er opptøyer, og at en person går løs på døren til puben med et slagvåpen.

Saken ble omtalt i flere store medier, og både daglig leder, naboer og pubgjester ble intervjuet.

De som satt på puben ble intervjuet i enkelte alternative medier, og fortalte at de ble utsatt for et helt uprovosert angrep.

De som ikke kom til orde, var ungdommene selv.

16 år gamle «Amir» forteller nå til TV 2 om det han opplevde som urettferdig fremstilling av hendelsen.

– På videoen så det ut som de gjorde det uten grunn. Men de gjorde det for å få meg ut, sier han.

Han ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, fordi han er redd for hva som kan skje om han blir identifisert.

Fikk røyk stumpet i panna

Før selve basketaket, forteller 16-åringen at han og vennene hans hadde en høylytt uoverensstemmelse med flere pubgjester.

Dette skal også ha skjedd ved flere anledninger tidligere. Det skal ha haglet ukvemsord og karakteristikker i begge retninger. Ifølge «Amir» kom pugjestene med flere rasistiske slengbemerkninger.

– De sa mye rart, som «jævla utlendinger, hvis dere vil slåss kan vi det» og sånt, sier han.

ANONYM: «Amir» forteller at han ble sparket og slått inne på puben. Foto: Morten Kristoffersen

Situasjonen utviklet seg videre til et basketak. «Amir» forteller at han da ble dratt inn på puben av flere voksne pubgjester. Der hevder han at han ble utsatt for slag og spark, og at han fikk en sigarettsneip stumpet på kroppen.

Politiet sier til TV 2 at de er kjent med opplysningen om at det skal ha vært et basketak også inne på puben.

– En stumpa en røyk i panna mi. Jeg var nede på bakken, og de gir meg slag etter slag. Jeg ble veldig svimmel, sier han.

Etter hvert skal en kvinnelig pubgjest ha gått imellom, og «Amir» klarte å unnslippe. Han kom seg ut døra på puben, og løp fra stedet. Han sier at han fikk flere merkbare skader etter voldshendelsen, men at det ikke var alvorlig.

– Jeg hadde mye blod på buksa mi. Og veldig vondt i panna og kjeven, sier han.

Skadene etter volden var vonde å leve med, med det som gjorde enda vondere var det som skjedde etterpå.

– De (media, red.anm.) mente vi var skyldige. Når vi egentlig ikke var det, sier han.

– Men var dere helt uskyldige, eller kan dere ha sagt ting tilbake?

– Det kan hende. For man blir sur, når man får rasistiske kommentarer, erkjenner 16-åringen.