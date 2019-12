Den 16 år gamle klimaaktivisten er utnevnt til årets person i den pretisjetunge kåringen til det amerikanske nyhetsmagasinet.

Tirsdag avslørte Time Magazine hvilke fem kandidater det sto mellom.

De fem var Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, president Donald Trump, CIA-varsleren som leverte innholdet i en telefonsamtale mellom Trump og presidenten i Ukraina, Hongkong-demonstrantene og sist, men ikke minst: klimaaktivisten Greta Thunberg.

Magasinet har foretatt denne tildelingen siden 1927.

Tittelen skal betegne en person, en gruppe eller idé, som har satt et markant preg på året som gikk.

Har fått verdens oppmerksomhet

16-åringen pryder den nyeste utgaven av magasinet.

Thunberg er her intervjuet mens hun krysser Atlanterhavet på vei til FNs klimatoppmøte i Madrid.

– I flere tiår har forskere og aktivister slitt med å få verdensledere til å ta klimatrusselen på alvor, men i år har en tenåring på en eller annen måte fått verdens oppmerksomhet, skriver Time i sin artikkel.

Tidligere vinnere Her er vinnerne av årets person de siste 25 årene: 2019: Greta Thunberg

2018: «Sannhetens voktere» – flere journalister, blant annet Jamal Khashoggi

2017: «De som brøt stillheten» (under metoo-bevegelsen)

2016: Donald Trump

2015: Angela Merkel

2014: «Ebolabekjemperne»: Jerry Brown, Kent Brantly, Ella Watson-Stryker, Foday Gollah og Salome Karwah

2013: Pave Frans

2012: Barack Obama



2011: «Demonstranten»

2010: Mark Zuckerberg

2009: Ben Bernanke

2008: Barack Obama

2007: Vladimir Putin

2006: «Du»: Symbol for den som kontrollerer informasjonsalderen.

2005: Bono, Bill Gates og Melinda Gates

2004: George W. Bush

2003: «Den amerikanske soldaten»

2002: «Varslerne»: Cynthia Cooper, Coleen Rowley og Sherron Watkins

2001: Rudolph Giuliani

2000: George W. Bush

1999: Jeff Bezos

1998: Bill Clinton / Kenneth Starr

1997: Andrew Grove

1996: David Ho

1995: Newt Gingrich

Kilder: Time Magazine, CBS News

Time skriver at den svenske 16-åringen ikke har noen magisk løsning på klimakrisen, men hun har klart å skape et globalt holdningsskifte og en verdensomspennende bevegelse som krever endring.

Da Thunberg talte under klimatoppmøtet onsdag beskrev hun blant annet hvilket privilegium det har vært å få reise verden rundt, men at hun er bekymret over den manglende innsikten blant verdens ledere.

– Min erfaring er at mangelen på innsikt er like stor over alt, ikke minst blant dem som vi har valgt til å lede oss, sa Thunberg.

Hun kritiserte også verdens ledere for å ikke ta klimakrisen på alvor.

– Ledere oppfører seg ikke som om det er en nødssituasjon, for da hadde de handlet, sa den svenske jenta, som fyller 17 år om en knapp måned.

Har inspirert titusenvis

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer.

Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken.

I tillegg til å ha arrangert klimastreiker har Thunberg holdt tale under FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen, World Economic Forum i Davos, i det britiske Parlamentet, EU-parlamentet og FNs hovedforsamling.

Den svenske aktivisten er tildelt flere priser for sitt klimaengasjement.