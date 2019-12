Den norske mannen, som er bosatt på Østlandet, har fått valget mellom å betale en bot på 15.000 kroner eller å sone 30 dager i fengsel.

Det var under en Norwegian-flyvning fra Stockholm til Bangkok i mai i år at mannen ble overstadig beruset.

Ifølge politiet ropte mannen mens han slo i armlenet på setet sitt, han gikk rundt i kabinen og forsøkte blant annet å gå inn i cockpit, ifølge politiet.

Han skal også ha drukket medbrakt alkohol og nektet å returnere til setet sitt til tross for at han flere ganger fikk tilsnakk av besetningen.

Han er siktet etter luftfartslovens bestemmelse om at man som passasjer plikter å rette seg etter anvisninger for god skikk og orden om bord i et fly.

TV 2 har vært i kontakt med mannen, som opplyser at han vil betale boten heller enn å sone 30 dager i fengsel.