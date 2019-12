TV 2 treffer Bergljot Syljulien mens hun svinger opp foran gartneriet i Kolbu i Østre Toten kommune like før klokka åtte om morgenen.

Som vanlig har 95-åringen, som fornyet førerkortet i høst, med seg ferske aviser og hjemmebakst som hun serverer til de ansatte.

– Her starter vi alltid dagen med kaffe og og litt kaker, sier Bergljot mens hun dekker på bordet.

Populært tiltak

De ansatte på gartneriet er naturlig nok glade for tilbudet.

– Det betyr veldig mye for oss at hun lager til kaffe og hjemmebakst. Det blir en sosial start på dagen, sier Ingrid Nygård og tar seg en Totenkringle.

Hun forteller at alle kunder som kommer inn gartneriet også får seg en kaffekopp – om de har tid til det.

– Det er nok viktig for Bergljot å komme seg opp og være betydningsfull. At det betyr noe for andre det man gjør, sier Nygård.

Det var Totens Blad som først skrev om Bergljot.

Startet opp i 1947

Bergljot startet opp gartneriet i 1947 sammen med sin nå avdøde mann, Gunnar. Nå er det sønnen Svein (70) som driver det, men hun kommer fortsatt åtte til fire hver dag.

VISNE BLADER: Hver dag er Bergljot Syljulien på jakt etter gule blader som skal fjernes fra blomstene. FOTO: Klaus Holthe

– Hun gjør mye som vi ikke har tid til. A mor har heldigvis en god helse. Hun har alltid likt på jobbe, og det er kanskje det som gjør at hun fortsatt er like aktiv, sier Svein Syljulien.

Utover å lage kaffekos på morgenen og lunsj finner Bergljot alltid noe å gjøre. Hun skriver blant annet blomsterkort og fjerner gule blader slik at blomstene skal se mest mulig innbydende ut.

Verdifullt arbeid

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan pensjonisters frivillige arbeid verdsettes til omkring 26 milliarder kroner årlig.

– Det sier litt om den berikelsen eldres arbeid er for samfunnet. En ting er selve verdien, men minst like viktig er den menneskelige faktoren for alle rundt dem, sier Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet.

I gartneriet på Toten har Bergljot Syljulien ingen planer om å trappe ned. Selv om hun jobber gratis seks dager i uken.

– Å, nei. For meg er det lønn nok å få lov til å hjelpe til. Jeg trenger ikke mer, sier 95-åringen.

Til slutt har hun en liten innrømmelse.

– På en stille dag hender det at jeg går klokka tre, sier hun og ler.