Juice Wrld døde søndag etter å ha fått en anfall på en flyplass i Chicago. Rapperen hadde fylt 21 år seks dager før.

Ifølge talsmann for politiet i Chicago, Anthony Guglielmi, møtte dem Juice Wrlds privatfly da det ankom Chicago etter tips om at det var narkotika og våpen ombord. Det melder The Guardian.

Fant narkotika og våpen

Hunder sniffet seg frem til flere poser med marihuana, og flasker med reseptbelagt hostesirup - et kodeinbasert stoff populært for amerikanske rappere.

Politiet fant også tre pistoler, metallpiercingkuler og et ammunisjonsmagasin av høy kapasitet.

Juice Wrld, eller Jarad Higgins som er hans ekte navn, fikk anfall under søket av privatflyet. Kjæresten hans fortalte politiet at han hadde tatt Percocet, som er en type opioider.

Ifølge politiet fikk Juice Wrld motgiften til opioider, Narcan, og ble gjenopplivet etter kort tid. Han døde på sykehuset klokken 15.15 samme dag.

Uidentifiserte kilder fortalte TMZ at rapperen hadde svelget flere Percocet-piller før politiets ransaking, muligens som et forsøk på å skjule stoffene for politiet.

Planla stor fest

To av Juice Wrlds sikkerhetsvakter ble arrestert for siktelse av våpenbesittelse.

Ifølge kilder skal rapperen ha planlagt en enorm fest søndag kveld, for å feire at han fylte 21 år seks dager tidligere. Det er uvisst om den store mengden marihuana var ment for denne festen eller ikke.

Om det viser seg at Juice Wrld tatt overdose av opioider, vil han være den tredje unge, høy-profilerte rapperen som døde på en slik måte de siste årene. I november 2017 døde Lil Peep i en alder av 21, og i september 2018 døde 26 år gamle Mac Miller, begge av en overdose.

Juice Wrld har spilt i Norge tre ganger i løpet av sin karriere. Han spilte konsert på Sentrum Scene i 2018, han spilte sammen med Nicki Minaj i Oslo Spektrum i mars, og i sommer spilte rapperen på Skral festival i Grimstad.