Politiet fikk melding om hendelsen 10.57 av rektoren ved skolen.

– Like før klokken 11 fikk politiet inn melding fra rektor ved Charlottenlund videregående skole om at det sirkulerte informasjon på sosiale medier om at en person med våpen befant seg på skolens område, sier politiadvokat Tina Marielle Værnes til TV 2.

Væpnet politi rykket ut, og en mann ble lokalisert og pågrepet uten dramatikk utenfor skolen.

– Mannen var iført militær bekledning og var bevæpnet med kniv, sier Værnes.

Mannen er over 18 år, og bosatt i Trøndelag. Det er foreløpig uvisst om vedkommende var elev ved skolen, eller hvilken tilknytning han hadde til skolen.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

– Den pågrepne mannen sitter nå i arresten, og han vil bli avhørt. Det er også flere relevante vitner på skolen som vi ønsker å komme i kontakt med, sier politiadvokaten.

Politiet jobber nå for å finne ut hvorfor mannen befant seg der, og hvorfor han var iført militær bekledning.

Ifølge Adresseavisen sirkulerer det to videoer av den bevæpnede mannen i sosiale medier. Den ene skal vise en person som fyller ammunisjon i et magasin.



Tina Marielle Værnes sier at politiet ikke ønsker å gå inn på hvorvidt de kjenner til denne videoen.

Saken oppdateres.