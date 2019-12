Norge vant gruppen – klar for semifinale

Norge - Tyskland 32-29 (17-16)

Etter en førsteomgang preget av slurv, leverte Norge en solid andreomgang og sikret semifinaleplass i VM.

Med tremålsseieren fikk de norske håndballjentene revansje etter nederlaget mot Tyskland i fjorårets EM.

Camilla Herrem var strålende fornøyd etter kampen.

– Herregud, dette er nydelig. Det er dette vi elsker å gjøre, semi og hele pakken, sier hun til TV 2 med et bredt smil.

– Jeg er imponert selv også. Du ser at vi står godt sammen som et lag og ofrer fader meg alt på ut der i dag. Vi står sammen som et lag gjennom hele kampen og det svinger enormt mye. Men her står vi, legger Herrem til.

Det smakte heller ikke dårlig med revansje.

– Jeg tror det var veldig mange som hadde lyst på revansje. Det må vi være ærlig å si. Nå er det bare å kjøre på videre, understreker Herrem.

– Nå går dere for gull?

– Ja, det gjør vi.

Det er lagvenninne Heidi Løke helt enig i.

– Ja, jeg er sikker på at vi skal ta dette og gå hele veien. Jeg har veldig stor tro på dette laget, slår hun fast overfor TV 2.

Semifinalen mot Spania spilles fredag. I den andre semifinalen møtes Nederland og Russland.

– Nå har vi kommet oss til en semifinale, og hvis jeg kjenner gjengen rett, så har vi lyst å gjøre noe mer enn det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson og snur seg mot Heidi Løke som klart og tydelig svarer «Helt enig» med et stort smil.

Stolle ut med skade

Etter at Kari Brattset Dale satte inn kampens første mål handlet mye om Tyskland. Og da Norge lå under 4-6 tok Thorir Hergeirsson kampens første timeout etter åtte minutter.

Norge slurvet i forsvar og bommet på sjansene sine.

På stillingen 7-7 fikk Tysklands Alicia Stolle en vridning i ankelen og måtte gi seg for dagen. Dårlig nytt for Stolle, men likevel godt nytt for Norge at en av Tyskland stjernespillere forlot parketten.

Slurvet bort firemålsledelse

Litt over halvveis i omgangen satte Camilla Herrem inn 11-10 og Norge hadde snudd kampen. Og da Heidi Løke økte til 14-10 hadde håndballjentene scoret fem ganger på rad.

Men Norge rotet det igjen til for seg selv og ga fra seg ledelsen. Fire minutter før pause sto det 15-15 på resultattavlen.

I omgangens siste sekunder fikk Norge straffe og kaptein Stine Bredal Oftedal sørget for at de kunne gå til pause med ledelse 17-16.