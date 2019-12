Er du et B-menneske? Det kan ha en genetisk årsak

Anita Kristine Aske (35) er en sprudlende, energisk kvinne – hvis du møter henne etter kl 11. Som B-mennesker flest, går ting tregere for henne tidlig på dagen.

– Og det er synd, forteller hun til Helsekontrollen. Jobben hennes begynner nemlig kl 08.

– Hvis jeg kunne valgt selv, så hadde jeg kanskje begynt litt senere, for da fungerer jeg bedre.

15 % er A-mennesker

For Anita og andre B-mennesker som må forholde seg til et tidlig start på jobb, skole eller barnehage (blant annet), kan det føles som om samfunnet er skapt av A-mennesker for A-mennesker. Så da er det naturlige å spørre – er det på tide å ta hensyn til de som ikke er morgenfugler?

Ifølge søvnpsykolog Lina Hantveit fra Lovisenberg DPS, er cirka 15 % av oss B-mennesker, 15 % er A og resten er en blanding. Det betyr at majoriteten av befolkningen er, biologisk sett, ikke på sitt beste tidlig på dagen.

Det er flere biologiske forskjeller som gjør det vanskelig for B-mennesker å stå opp tidlig, og det finnes en spennende teori på hva som står bak disse forskjellene.

Gener fra neandertalere

– Det kan se ut som at det å være B-menneske er genetisk fundert, og at det er gener som kommer fra neandertalere. Er du et B-menneske, har du litt neandertaler-gen i deg, sier Hantveit.

Da neandertalere og Homo sapiens paret seg, fikk de barn som hadde kvaliteter fra begge. Neandertalere er fortidsmennesker som var det moderne menneskets nærmeste slektning.

B-MENNESKE: Anita Kristine Aske regner seg som et B-menneske. Her med programleder Marte Spurkland. Foto: Kelly Neal

– Neandertalere var jegere. For en jeger er det gunstig å holde seg våken utover kvelden fordi det er da byttedyr kommer. Homo sapiens var samlere. Og da var det gunstig for de å være opplagt om morgen og sove på natten, ifølge søvnpsykologen.

Så kanskje det er slik vi har blitt til nattugler og morgenfugler.

Men dessverre har genene våre ikke klart å henge med samfunnets utvikling til et ni til fem-samfunn. Da havner mange i krig med kroppens naturlig rytme når de må stå opp tidlig.

Kommer på jobb når de vil

Det store spørsmålet er: Hadde vi prestert bedre på jobben om vi fikk mulighet til å jobbe med våre biologiske klokker enn mot dem?

Magne Skram Hegerberg fra Juristforbundet mener svaret er et tydelig ja. Han har gitt sine 40 ansatte lov til å jobbe hvor de vil og når de vil. Og det har gitt gode resultater mener han: