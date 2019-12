Det er i «Underholdningsåret 2019» Katrine Moholt forteller den oppsiktsvekkende historien.

Dorthe Skappel besøker flere av TV 2s profiler når hun oppsummerer underholdningsåret 2019, og får servert den delikate avsløringen under besøket sitt hos «Allsang på grensen» i Halden.

– Det var en kjempevarm dag, sikkert 30 grader, og jeg hadde på en topp som var knytt i nakken. Men jeg hadde litt vondt i nakken, så jeg knøt den bak på ryggen i stedet, forteller Moholt til Skappel.

Heart attack

At toppen dermed ikke satt ordentlig fast hadde hun glemt da hun skulle hilse på boybandet «Blue» etter deres lydprøve. Moholt gikk bort til dem og sa «welcome to Norway», samtidig som hun rettet litt på toppen. Men toppen ble ikke noe rettere, den falt i stedet av og puppene ble synlige for hele bandet.

– Han ene i bandet bare stirrer på meg og sier «are you trying to give me a heart attack?», og Bjarne Brøndbo som er med-programleder sier «ka farsken e det du driv med no, Katrine?».

Katrine forteller at folk lurte på hva som skjedde, hun beklaget og det ble litt kaos, men i garderoben etterpå hadde den ene «Blue»-stjerna planlagt å ta igjen med samme mynt.

Banket på i garderoben

– Etter en lang dag så hadde samme fyren tatt seg en dusj. Jeg satt inne i garderoben min og plutselig hører jeg det banke på. Jeg åpner opp og der står han i et håndkle, sier «hello», drar vekk håndkle og viser frem hele stasen, ler Moholt mens Skappel hører på med store øyne.

– Det er litt annerledes backstage-forhold her enn andre steder tror jeg, sier hun.

– Så det er sånn du blir venner med folk, spør Dorthe spøkefullt.

– Jada, da var muren brutt, ler Katrine.

