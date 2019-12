22-åringen fikk flest stemmer av spillere og trenere under prisutdelingen i Lausanne i Sveits tirsdag. Dermed fikk han det gjeve beviset på at han var bestemann i verdensserien sist sesong.

Sammen med Christian Sørum vant han åtte turneringer. I tillegg tok det norske paret sitt andre strake EM-gull og tok VM-bronse i Tyskland. Den norske duoen har vist klasse i sanden, og de råsterke resultatene har også sendt dem til topps på verdensrankingen.

De kan trygt kalles et norsk medaljehåp under neste års sommer-OL i Tokyo.

I tillegg til årets spiller ble 22-åringen også kåret til den beste mannlige offensive spilleren i avstemningen.

– Wow. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så stolt og takknemlig over å få denne prestisjetunge prisen som FIVBs beste spiller for 2019-sesongen. Prisen har kanskje navnet mitt på seg, men den hører til beachvolleyvikings, skriver Mol i et instagram-innlegg og refererer til sine lagkamerater.



Også i fjor forsynte 22-åringen seg grovt av premiefatet under prisutdelingen. I tillegg til å bli kåret til beste spiller på verdensserien, fikk han også prisen som beste blokkspiller og beste offensive spiller.

Flere Mol-priser

Mol-familien har i år blitt tildelt flere priser. I oktober vant Kåre Mol prisen som årets europeiske trener i sandvolleyball.

Kåre Mol er trener og mentor for sønnen Anders og makkeren Sørum.

– Noen ganger er det en utfordring å trene dine egne barn, men samtidig er det også veldig moro. Du er nødt til å fine balansen mellom å være far og trener, men mest av alt er det en sann glede å reise verden rundt sammen med spillerne mine slik at de kan gjøre det de synes er artigst av alt, sa Mol i takketalen i oktober.