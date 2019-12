Fletcher mener United-historien gir håp om å tette gapet til Liverpool og City

Se Manchester United-Everton søndag fra 14.30 (kampstart 15.00)!

– Det ble etablert en ny utfordring, en ny standard for hva som skulle til for å vinne Premier League.

Ordene tilhører Darren Fletcher, som ikke snakker om Liverpool- og Manchester City-lagene som har herjet i toppen av engelsk fotball de siste sesongene.

I TV 2 Sumo-spesialen «Darren Fletcher spesial» trekker han imidlertid parallellen mellom de to gigantene som hans eget Manchester United nedkjempet for halvannet tiår siden.

For etter at Sir Alex Fergusons Manchester United ble vippet av tronen av først Arséne Wengers utrolige Arsenal-lag og deretter en José Mourinho som med Chelsea satte en ny standard, kom nemlig de røde djevlene tilbake i Fletchers tid som spiller.

– Det er veldig likt slik det er nå med Liverpool og Manchester City, og den avstanden og det gapet som Manchester United må ta inn nå. Det er veldig likt, men dette er en prosess, forklarer han.

Se hele «Darren Fletcher spesial» på TV 2 Sumo!

Fergusons United var «utdaterte» da Arsenal og Chelsea dominerte

Arsenal vant serien i 2001/02 og 03/04, og i det sistnevnte tilfellet hadde Wengers disipler gått gjennom sesongen ubeseiret og United havnet 15 poeng bak. Da Chelsea under Mourinho ble mestere i 04/05 og 05/06 havnet en ung Fletcher og hans lagkamerater henholdsvis 18 og åtte poeng bak.

Flere mente SIr Alex Ferguson var utdatert, at Manchester United var ferdig og at de unge spillerne som kom opp og de nye signeringene ikke var av tilstrekkelig kvalitet. Anført av spillere som Nemanja Vidic, Patrice Evra og Michael Carrick, ble det imidlertid starten på en ny storhetstid og tre strake ligatriumfer fulgte deretter for både Ferguson og Fletcher.

– Det er utrolig hvilken forskjell et par år kan utgjøre. Et par gode signeringer, noen unggutter som blir litt eldre og litt mer erfarne, og plutselig er du klar for å kjempe om tittelen igjen og starte en dominerende periode igjen nesten slik vi gjorde, forteller han.

De fleste virker samsnakket om at Ole Gunnar Solskjær har truffet blink foreløpig på overgangsmarkedet, ettersom både Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire og Daniel James nyter stor suksess i sin debutsesong på Old Trafford.