Som TV 2 meldte på fredag, får vinneren blant herrene ca 93 000 kroner for en verdenscupseier i hopp, mens vinnerne blant kvinnene får tildelt 35 000 kroner.

LO er hovedsponsor for Norges Skiforbund og har siden 2017 bidratt med et beløp for å utjevne premiepotten mellom kjønnene. Nå stiller de seg kritiske overfor Norges Skiforbund til hvorfor forskjellen er så stor for hopplandslagene.

1. nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik. Foto: Heiko Junge

– De har jo alle muligheter både til å rydde opp i dette lokalt i Norge og også bruke innflytelsen sin i FIS til å gjøre noe med disse forskjellene. Vi kan ikke ha det sånn i 2020, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO, til TV 2.

– Her må Skiforbundet skjerpe seg

Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) har oppjustert pengepremiene før årets sesong, men som NTB omtalte forrige uke, er det fortsatt et godt stykke opp til herrene. Øverst på pallen på Lillehammer forrige helg stod Maren Lundby., men Gjøvik-jenta er fortsatt milevis bak hoppgutta i premiepenger.

Og LO er svært misfornøyde med forskjellen i premiepotten.

– Vi har Maren Lundby som er en av verdens beste skihoppere, uavhengig av kjønn, og så skal hun bare få 40 prosent i premier av det som gutta får. Det går ikke an. Så her må Skiforbundet skjerpe seg. Sånn kan vi ikke ha det, understreker Følsvik.

– I prinsippet er vi veldig enig. Pengepremien bør være likt og det er kanskje ingen forbund som har gjort så mye for damehopp som vi har gjort i Norge, sier arrangementsjef i Norges Skiforbund, Terje Lund.

– Det må være en viss balanse

Norges Skiforbund forholder seg til pengepremiene som er vedtatt av FIS, og Lund peker på at dersom pengepremiene heves, kan det bli vanskelig økonomisk for flere arrangørland.

– Vi jobber kontinuerlig med FIS i forhold til å vedta disse pengepremiene. Så er det sånn at når FIS vedtar pengepremier, er det opp til den lokale arrangøren å faktisk betale pengepremiene. Og da må det også være en viss balanse på at de lokale arrangørene faktisk har økonomi til å greie å reise disse pengepremiene.

LO er tydelige på at kravet om likestilling var en av de viktigste sakene da de inngikk en sponsoravtale med Norges Skiforbund.

– Vi kommer til å fortsette å mase og presse på dem for å få en endring på dette. Det er snakk om likestillingslandet Norge som viser en sånn holdning til kvinnelige utøvere.

Maren Lundby ser økningen som har vært det siste året i premiepenger hos damene og setter pris på støtten fra LO.

– Det betyr veldig mye vil jeg si. Det er de som virkelig gjør noe med likestillingssaken og at vi har LO gjør det mye enklere å kjempe fram disse sakene, at vi skal ha like mye premiepenger som gutta. Og gå foran som et veldig godt eksempel i forhold til de andre landene som fortsatt henger litt etter på det området, sier Lundby.