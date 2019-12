Denne høsten kom det en spin-off av Jakten på kjærligheten på TV 2 Sumo. «Kjærlighet til alle» har vært programmet der tre tidligere Jakten-profiler har søkt kjærlighet.

De tre tidligere Jakten-deltagerne Sondre Stubrud (32), Else Strøm Larsen (36) og Vegar Valbø (32) skulle jakte kjærligheten, men kun en av de lyktes med å finne en kjæreste.

Avstandsforhold

Else Strøm Larsen (36) fra Bryne fant kjærligheten med den svenske frieren Peter Theolin (41) som bor i Oslo.

De to har fortsatt å besøke hverandre utover høsten etter at programmet var ferdig innspilt. Peter og Else dater og har det hyggelig sammen.

KJÆRESTER: Else Strøm Larsen og Peter Theolin fant tonen i programmet «Kjærlighet til alle». Foto: Kristin Skavåsen/TV 2

– Vi vil ikke definere oss som kjærester pr. i dag men liker hverandre veldig godt. Vi ses så ofte vi klarer tross den lange avstanden, den gjør alt litt vanskeligere men vi setter veldig pris på den tiden vi får sammen. Det har blitt en del turer mellom Oslo og Stavanger etter innspilling var ferdig. Hører rykter om at en viss svenske har blitt observert på Bryne, så det skal bli greit og slippe hemmelighetskremmeriet, sier Else til TV 2.

Giftet seg med en fremmed

Dette er ikke første gang Elses utvalgte, Peter dater på TV. I fjor høst giftet han seg med en fremmed i datingprogrammet «Gift ved første blikk». Det ble sendt på TVNorge i vår. Peter og Mariel Herland (33) valgte å ikke satse på forholdet etter den fem ukers lange innspillingen, og i dag er de separert.

– Hvordan går det med kjærligheten nå?

– Kjærligheten går fint det. Har jo blitt forelsket i en kvinne fra Bryne. I begynnelsen av et forhold vil man treffes hele tiden og utforske nye ting sammen. Vi forsøker på den måten det som fungerer best for oss begge å treffes så ofte vi kan. Blir travelt med full arbeidsuke, fritid og venner, men jeg har troen på at vi fikser dette, sier Peter til TV 2.

GOD KJEMi: Bjørn-Tore Haagensli og Caroline Holthe Skibenes fant tonen under «Kjærlighet til alle». Foto: TV 2

– Kjemi fra første dag

Det andre paret som fant tonen i programmet var de to frierne Caroline Holthe Skibenes (30) og Bjørn-Tore Haagensli (37). Caroline var frieren til Sondre mens Bjørn-Tore var frieren til Else. De har også et avstandforhold da Caroline bor i Bergen og Bjørn-Tore på Roan i Trøndelag.

– Vi har daglig kontakt og jeg har vært og besøkt ham. Det er litt langt mellom oss men vi skal snart treffes igjen. Jeg synes det var gøy å være med, men jeg merket godt at jeg ikke hadde noe kjemi med Sondre. Bjørn-Tore og jeg hadde kjemi fra første dag. Jeg fortalte tidlig at jeg var interessert i ham og tok initiativet, sier Caroline til TV 2.

Dumpet Else til fordel for Caroline

Bjørn Tore var veldig i tvil om at han skulle være med i programmet og vurderte å trekke seg da han var på vei til Bjørkelangen i Akershus for å delta. Nå er han svært lykkelig for å ha truffet Caroline.

– Det var gøy at jeg traff Caroline og jeg syntes nesten hun er for god til å være sant. Vi fant tonen og har daglig kontakt. Det var ikke helt min ting å bli med på et slikt program, men nå er jeg utrolig glad for at jeg ble med på denne kjempeopplevelsen, avslutter Bjørn-Tore.