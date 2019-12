Fletcher åpner opp om sykdommen: – Et pinlig tema å snakke om

Se hele «Darren Fletcher spesial» på TV 2 Sumo!

Darren Fletcher gjestet TV 2s Premier League-studio forrige helg, og i den forbindelse ble det også spilt inn et spesialintervju med den tidligere Manchester United-spilleren.

Simen Stamsø-Møller satte seg ned med 35-åringen, som blant annet snakket åpent om sykdommen ulcerøs kolitt, som lenge så ut til å ødelegge det som etter hvert ble en stor karriere.

– Det var veldig alvorlig. Det er et pinlig tema å snakke om, og mange er i den tilstanden og lider i stillhet. Det er en forferdelig tilstand, og du kan ikke forlate huset på mange dager. Du går ned i vekt, du opplever blodtap, du befinner deg i din egen lille verden. Det er veldig, veldig svekkende og en veldig farlig sykdom som mange har, sier skotten i intervjuet som nå ligger på TV 2 Sumo.

– Jeg ble desperat etter å komme tilbake på banen

Fletcher forteller om et sykdomsforløp der de som er rammet forstår at noe er som det ikke skal, men at de ikke kan forklare det. Derfor la klubben også i lang tid skjul på hva som gjorde at han i flere sesonger var ute i lengre perioder.

– Du ønsker ikke å forklare det på grunn av den flauheten som er involvert rundt. Det er veldig vanskelig, og jeg tror klubben ikke ville at jeg skulle eksponere til hele verden hvordan jeg hadde det og hva det eventuelt innebar. Men da alt kom til alt følte jeg meg mer komfortabel med å fortelle det til alle, fordi jeg følte at jeg fant på historier om hvorfor jeg gjorde ting. Til slutt ble jeg en inspirasjon for folk med sykdommen, og jeg ble desperat etter å komme tilbake på banen for å vise folk at det ikke skal stoppe deg og at sykdommen ikke skal definere deg, forteller Fletcher i det ferske intervjuet.

Komme tilbake gjorde også Fletcher, som kjempet seg til det som etter hvert ble en standhaftig Premier League-karriere og totalt 16 sesonger på engelsk fotballs øverste nivå.

– Folk sa at jeg aldri ville spille igjen, men jeg var ikke villig til å akseptere det. Det gikk inn det ene øret og ut det andre. Leger sa det, Sir Alex sa det. At jeg kanskje ikke kom til å spille igjen og skulle forberede meg på neste steg i karrieren. Men jeg var fast bestemt på å komme tilbake, og jeg visste at om jeg kunne spille syk, var det ingen grunn til at jeg ikke kunne spille når jeg ikke var syk og problemene var løst. Jeg visste at jeg ikke ville være den samme, men jeg visste at jeg kunne komme tilbake.