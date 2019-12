Dette sier pappa Haaland om sønnens klubbfremtid

RB Salzburg-Liverpool 0-2:

Alfie Haaland sjonglerer rollene som far og rådgiver for sønnen Erling - et av Europas heteste salgsobjekter om dagen.

Haaland senior hadde selv en imponerende karriere i storklubber som Leeds og Manchester City, men Erling Braut Haalands karriere kan fort ende opp med å bli enda større.

Ifølge engelske medier har Alfie - som han nå offisielt heter i passet - vært på besøk hos Manchester United og pratet med storklubben.

I intervjuet med TV 2 på banen før gårsdagens tap for Liverpool, gikk pappa Haaland langt i å antyde at det slettes ikke er selvsagt at sønnen selges allerede i januar, de mange storbeilerne til tross.

– Vi vet at han på et eller annen tidspunkt, hvis han fortsetter å spille som nå, vil gå (til en annen klubb), men vi er ganske avslappet til det. Det handler om å finne en klubb som er rett for ham, der han får mye spilletid. Det er ikke så mye hokus-pokus, egentlig, sier Alfie Haaland til TV 2 på indre bane.

GAMMEL KJEMPE: Alfie Haaland på Elland Road i 2000 (AP Photo/Christine Nesbitt) Foto: Christine Nesbitt

– I januar, er det aktuelt å gå da? Har dere plukket dere ut en liga som passer bedre? Dialogen med Solskjær er det mange som snakker om, for eksempel?

– Ja-ja, for all del. Det er mange gode klubber som er nevnt, men akkurat nå så har han det veldig bra i Salzburg. Det kan godt være at han blir her en stund til, sier Alfie Haaland til TV 2 om fremtidsplanene.

Fotballekspert og tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland mener utfordringen blir å finne det rette neste steget som både gir tenåringen nye utfordringer, samtidig som han er garantert spilletid og får fortsette å utvikle seg.

Det er far og rådgiver Alfie helt enig i.

– Spillemessig har han tatt nivået bra her. Så er utfordringen fremover å ha nok utfordringer. Det vil ikke bare gå en vei for ham. Han vil få downperioder, han også. Kroppen har ikke satt seg helt ennå. Han er bare 19 år. Det blir nok spennende og vanskelig for ham om en liten stund. Det blir spennende å se hva som skjer, sier pappa Haaland.

– Så det du sier er at det er like aktuelt å bli her, som det er å dra? Det kan være fint å bli her til sommeren, i hvert fall?

– Det er det absolutt, sier Haaland.

Han ønsker ikke å gå konkret inn på hvilke klubber som er mest aktuelle, men den tidligere landslagsstopperen understreker at det er klubbdrift som er viktigst, ikke hvilken liga den ligger i.