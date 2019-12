Napolis sparking av Carlo Ancelotti (60) tirsdag kveld sender italieneren rett inn på listen over mulige kandidater til den ledige jobben i Arsenal. Der nevnes han blant flere profilerte trenere.

Gamle helter?

For ifølge Mirror er Arsenal-ledelsen forberedt på å intervju ti kandidater for den ledige jobben etter at Unai Emery ble avskjediget. Man skal allerede ha innledet samtaler med tidligere Valencia-trener Marcelino, mens de tidligere heltene Patrick Vieira og Mikel Arteta er høyt på listen.

Med prestasjonene til Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard i mente kan det være lett å forstå at Arsenal-sjefene kan se mot spillere med en fortid i klubben for å laget tilbake mot toppen av tabellen og smilene tilbake hos fansen.

Arbeidsledige Mauricio Pochettino og Maximiliano Allegri, Paulo Sousa (Bordeaux) og Roberto Martinez (Belgia) nevnes også blant de ti kandidatene.

Men selv om koblingen mellom Ancelotti og Arsenal kan virke åpenbar, er TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tvilende til at det vil skje.

– Slik jeg tolker mekanismene i Arsenal nå, så tror jeg ikke at de kommer til å satse på Ancelotti. Det er en følelse jeg har. Det virker som styret dreier seg mer mot Spania og at de vil fortsette å gå i det sporet. Jeg har sagt tidligere at Benitez ville vært en bra mann for Arsenal. Ancelotti ville vært enda bedre. Han er den beste ideen akkurat nå, sier Stamsø-Møller.

Den ideen er det kanskje flere som sitter med. For Everton er også på managerjakt etter at prosjektet til Marco Silva havarerte. Ifølge Telegraph er Ancelotti Evertons førstevalg til den ledige jobben på Goodison Park - spesielt siden Vitor Pereira gjorde seg selv uaktuell da han bestemte seg for å bli værende i Shanghai SIPG.

Angivelig skal Everton nå være klare til å åpne samtaler med Ancelotti og dermed gi Arsenal kamp om ham.

– Umiddelbar respekt

Dersom en av de to Premier League-klubbene får tilslag på Ancelotti, vil man få en merittert manager som vet hva som skal til for å lykkes på toppnivå. Og det i hele Fotball-Europa. 60-åringen har vunnet Bundesliga, Ligue 1, Premier League, Serie A og Champions League og har en fortid fra England som manager for Chelsea.

– Han er veldig merittert. Han er dyktig. Han er flinkt til å skape god stemning. Det har han klart mange ganger tidligere. Han har fått skuter tilbake på rett kjøl. Samtidig har han et navn og en personlighet som gir umiddelbar respekt der han kommer. Han er også språkmektig, noe som ikke er så dumt, sier Stamsø-Møller, som tror det kan gi mening for Arsenal å gå for en kortsiktig løsning med Ancelotti.

– Det er ikke noe i veien for halvannet år med Ancelotti, og så hente inn en ung og spennende trener. Ancelotti kunne fint funnet seg i halvannet år i Arsenal. Gjør han det kjempebra, så kan det bli enda lenger, sier Stamsø-Møller.

Det er ventet at Napoli erstatter Ancelotti med tidligere AC Milan-spiller og -trener Gennaro Gattuso i løpet av kort tid.