Bjørn Wettre Hotlhe har vært med i danseprogrammet flere sesonger.

Han vant den første sesongen med Kathrine Moholt, og i årets sesong danset han med politikeren Sandra Borch.

– Ideen til julekakenderen kom etter «Skal vi danse» og møtene med mange fine personer der. De fleste som har vært med i Skal vi danse sitter igjen med en positiv opplevelse. Dette ville jeg dele på Instagram, sier han til TV 2.

«Dansebjørn»

Proffdanseren har flere kallenavn, deriblant «Instabjørn» og «Dansebjørn».

VENNER: Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe ble gode venner etter å ha danset sammen. Foto: Espen Solli / TV 2

Med over 30.000 følgere på Instagram, har han en større følgerskare enn flere av årets «Skal vi danse»-deltakere.

Denne berømmelsen har han brukt til å skape noe han kaller «Dansebjørn-challenge».

Tidligere har dette handlet om at han lærer følgerne sine enkle dansetrinn. Deretter ber han dem poste et innlegg av at de selv danser disse trinnene, i håp om å skape mer danseglede i hverdagen til nordmenn.

I denne julekalenderen har han gått fra å utfordre «mannen i gata» til å utfordre Skal vi danse-profiler.

– Jeg fikk veldig mange positive tilbakemeldinger og mange ville være med. Kalenderen skal være veldig lavterskel og ikke noe proft, bare masse «feelgood». Jeg håper folk lurer på hvem som skjuler seg bak neste luke og vil følge med.

Flyvert og danseproff

Hver dag kommer det altså en ny kjendis som lærer vekk et dansetrinn. Hittil har blant annet Skam-stjernen Cengiz Al vært med. Det samme har NRK-profilen Christian Strand, sangeren Raylee Charlotte «Lotta» Kristiansen, programlederen Kathrine Moholt og reality-kjendisen Grunde Myhrer.

Moholt har lært nordmenn å riste på rumpa, mens Strand lærte bort hemmeligheten bak de myke hoftebevegelsene han fikk mye skryt for denne sesongen.

– Jeg har fått masse positiv respons fra følgerne mine og folk jeg møter ute. Jeg jobber som flyvert i SAS, og får mange hyggelige tilbakemeldinger på kalenderen av passasjerene, sier Bjørn Wettre Hotlhe.