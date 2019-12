Mannen ble pågrepet på åstedet, en privatadresse i Vågsbygd i Kristiansand, natt til tirsdag. Politiet fant samtidig en mann bevisstløs i boligen. Han ble raskt erklært død av lege.

Tirsdag ettermiddag og kveld ble det gjort innledende avhør av 60-åringen. Ifølge hans forsvarer, Kjetil Sørensen, mener mannen at han er uskyldig.

– Han ble bedt om å ta stilling til siktelsen, og han påstår seg uskyldig, sier Sørensen til TV 2.

Avhørene vil fortsette i ettermiddag. Forsvareren opplyser at hans klient er preget av situasjonen.

– Han er i en tøff situasjon, og er fullstendig klar over at dette er en alvorlig siktelse, sier han.

60-åringen ble senest for to uker siden dømt for en voldshandling, og ventet på å sone en fengselsdom.

Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett slo han en kvinnelig bekjent flere ganger med stor kraft. Han ble dømt til 120 dager i fengsel, og til å betale 20 000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.