Her overfaller jentegjengen et tilfeldig offer på gaten

– Før følte vi at det var relativt trygt i regionen. Det er ikke sånn nå lenger, sier moren til en av jentene som har blitt angrepet og utsatt fra vold fra en av jentegjengene i Stavanger-området.

Av frykt for at de vil komme etter datteren hennes igjen, ønsker hun å være anonym.

– Det er veldig fortvilende. Jeg må jo prøve å beskytte henne, men jeg føler samtidig at det nesten er umulig. De kan jo dukke opp hvor som helst, sier hun til TV 2.

«Vi kan gjøre som vi vil».

TV 2 har fått tilgang til fire videoer som er delt i Stavanger-regionen denne høsten, som viser jentegjenger som angriper jevngamle.

Videoene viser at jentene sparker, slår og drar andre jenter etter håret, mens flere står og ser på. Filmene blir så delt gjennom sosiale medier som Snapchat og TikTok.

Ifølge politiet i Stavanger skal voldsepisodene ha pågått over tid.

– De hopper på og angriper jenter, ofte i gjeng mot ett enkelt offer. De river i bakken, spenner og slår mens de ligger nede. Vi har også hørt om kvelningshendelser og hjernerystelser, sier moren til en av jentene som er blitt angrepet.

Nå er livet snudd på hodet for moren til et av ofrene. Moren sier at hun hun bare venter på at det vonde skal gå over.

Ifølge moren gir jentene som utførte volden blanke i autoriteter, på tross av at kommunen, barnevernet og politiet er koblet på.

– Jeg har hørt dem si at «det er ingen som kan ta oss uansett fordi vi er for unge, så vi kan gjøre som vi vil», sier hun.

FORTVILET: Moren til ei ung jente, som har blitt utsatt for grov vold av jevngamle jenter, er svært bekymret over utviklingen. Foto: Kristian Myhre

Problem i flere byer

I flere norske byer har tenåringsvold blitt et voksende problem - politiet og hjelpeapparatet mangler ofte verktøy for å stoppe voldelige barn under 15 år.

I Oslo har politiet advart mot at barn ned i trettenårsalderen møtes for å sloss. I januar ble en fjortenåring tatt for knivstikking i Oslo.

Problemet er økende også for barn over femten år.

Grov vold, blant annet i et klasserom i hovedstaden, er blitt filmet og delt i sosiale medier. Det samme har vold på åpen gate midt i Bergen sentrum.

Justisminister Jøran Kallmyr har åpnet for å fengsle voldsutøvere under atten år.

For unge for straff

Alle de siste sakene politiet kjenner fra Stavanger-området blir henlagt. Det skjer fordi jentene er for unge til å bli straffet. I straffelovens paragraf 20 heter det at personer som er under 15 år og begår kriminelle handlinger ikke kan pågripes eller straffes.