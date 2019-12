Brannvesenet frykter flere batteri-branner

– Det gjelder å øke kompetansen på området, og derfor har vi nå tatt initiativ til å samle offentlige og private aktører i en felles workshop, der vi kan samle og bruke kunnskapen til å håndtere brann i slike batteripakker.

Bergen først i verden

Heving av kompetansen blir nok nødvendig, for nå øker antall elbiler og batteridrevne ferger raskt.

Sist uke viste tall fra Statens vegvesen at Bergen blir første større by i verden der tyve prosent av bilparken består av elbiler. Det får elbilforeningen til å juble.

Nestleder Andreas Brøvig i Hordaland elbilforening sier han gleder seg over at Bergen har tyve prosent andel elektriske biler. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Det er fantastisk at man har klart å få til en så stor andel i Bergen. Det hadde man nok ikke trodd for fem år siden, så dette er en gledens dag, sier nestleder Andreas Brøvig i Hordaland elbilforening.

Han tror årsaken til elbil-boomen i Norges nest største by skyldes rabatterte passeringer i bomringene, større utvalg av biltyper og miljøgevinsten.

– Folk velger kanskje ikke elbil utelukkende på grunn av miljøet, men man nyter godt av det. Personlig kjøpte jeg min første elbil for fem år siden. Den gang var jeg kanskje mest opptatt av teknologien og kreftene, men jeg har fått mye større fokus på miljøet etter hvert, sier Brøvig.

Tror Bergen snart når 25 prosent

Nestlederen sier forhandlerne har lange bestillingslister på kommende elbiler, og at han tror Bergen også vil være den første byen til å nå en andel på 25 prosent.

Det er nettopp denne raske økningen av antall elbiler som bekymrer brannvesenet. Kristoffersen frykter at økt antall batteridrevne biler og ferger skal gi flere branner som er farlige og vanskelige å slukke.

– Hva tenker du om brannvesenet sin bekymring?

– Man må jo ta den bekymringen på alvor. Det er viktig at de har kunnskapen og utstyr for å slokke en slik brann. Samtidig ser vi at det er veldig få elbil-branner her i landet, og det er ikke noe større sjanse for brann i en elektrisk bil enn en fossilbil, sier Brøvig.

KOMPETANSE: – Vi må gjøre det vi kan for å bygge kompetansen vi trenger, sier seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Han legger til at elbil-foreningen er opptatt av at folk lader bilen på tryggest mulig måte, med ladestasjoner som er satt opp at autoriserte fagfolk.

– Det er mye man kan gjøre for å minimere brannfaren, sier han.

Jobber med å skaffe kompetanse

Mens Bergen har tyve prosent andel elbiler, er andelen ni prosent i resten av landet. Statistikk fra Norsk elbilforening viser at bestanden har økt fra 101.000 til 251.000 på bare fire år.

– Bør ikke brannvesenet gjøre alt for å finne metoder for å takle disse brannene?

– Helt klart, og det er det vi ser nå. Her må vi følge med i svingene, for det grønne skiftet har kommet og vi må gjøre det vi kan for å bygge kompetansen vi trenger, særlig når det gjelder de store batteripakkene. Da er vi likevel avhengige av gode samarbeidspartnere, altså de som utvikler systemene og batteriene. Det er dette vi tar initiativ til nå, sier Kristoffersen.