Nå står VM-finalen på spill

Nå er det virkelig vinn eller forsvinn for de norske jentene. Det vil si; uavgjort holder også.

For som ventet så var Sør-Korea fint ferdige etter gruppespillet, og klarte ikke å gi Nederland noe kamp i siste kamp i mellomspillet.

Det betyr at Nederland leder gruppen før Norges kamp mot Tyskland. Og begge lag har alt å vinne i «gruppefinalen».

Nå vil tilfeldighetene det sånn at uavgjort er et godt resultat for begge lag. Da er begge i semifinale. Men tro ikke det blir to lag som spiller for uavgjort.

Norge ønsker nok å avgjøre semifinaleplassen så tidlig som mulig. For Tyskland er nok ikke fornøyde med uavgjort dersom de har sjansen til å vinne. For vinner de gruppen, så slipper de Russland i en semifinale. Og blir det tysk seier, så er VM over for Norge. Da blir det Nederland som følger tyskerne til semifinalene.

Og å vinne gruppen kan være forskjellen på VM-finale eller ikke. For ingen ønsker å møte Russland slik de fremstår i dette mesterskapet. For å sette det på spissen så står VM-finalen på spill. Å møte Sverige eller Spania virker mye mer overkommelig enn Russland.

Men tro ikke at Norge kommer til å valse over tyskerne i denne kampen. De to siste mesterskapsmøtene mellom lagene har endt med tysk seier.

Det som er viktig å merke seg er at begge de oppgjørene var åpningskamper. I VM i 2011 kledde Heine Jensen av Thorir Hergeirsson taktisk, mens i fjorårets EM ble det tysk ettmålsseier.

Da er det viktig å ha i bakhodet hvordan Norge innleder et mesterskap. De tar alltid høyde for at det kan bli finalespill, og bygger en formtopp mot slutten av mesterskapet. Det betyr at de kommer stinne av trening på banen i første kamp.

Det kan straffe seg når man møter så gode lag som Tyskland.

Men Tyskland har, i likhet med Sør-Korea, åpenbart en litt annen tilnærming til mesterskap enn Norge. Der handler det om å være best mulig fra start og se hvor langt kreftene rekker.

For i mesterskap etter mesterskap har de hatt en negativ utvikling utover i turneringene, så også i dette VM. Det kan komme godt med nå.

Et norsk lag på vei mot formtoppen mot et tysk lag med dalende formkurve skal i utgangspunktet være rått parti. Og da skal ikke Emily Bölk få lov til å banke inn vinnermålet i sluttsekundene.

Men Bölk er kanskje den man skal følge mest med på. Bare linjespiller Julia Behnke har scoret flere mål for Tyskland i VM, og det svært ofte på innspill fra Bölk.