Selvmordsbomberen skal ha kommet i bil og utløste sprengladningen ved inngangen til et sykehus som er under bygging, tett ved Bagram-basen, rundt 60 kilometer nord for Kabul.

– Fem sårede sivile er hittil sendt til sykehus, opplyser en talskvinne for guvernøren i Parwan-provinsen.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som kommer samtidig med at USA har gjenopptatt fredsforhandlingene med Taliban.

