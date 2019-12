Ankedomstolen i Pennsylvania avviste tirsdag den 82 år gamle komikerens forsøk på å endre dommen han fikk i fjor. Komikeren ble dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt Andrea Constand i 2004.

Cosbys advokater mente det forelå en rekke argumenter for at dommen burde vurderes på nytt og anket saken inn for en høyere domstol. Men Cosby fikk ikke medhold på noen av de åtte ankegrunnene.

Blant annet besvarte de tre dommerne argumentet om at flere av vitnene burde bli avskåret av retten, med at deres vitnesbyrd var bevis på Cosbys unike måte å gå fram på når han begikk overgrep.



Vitnene undergravde enhver påstand om at han «ikke var klar over eller tok feil av offerets manglende samtykke.», lyder det i avgjørelsen fra retten.

Statsadvokat Kevin Steele sa etter avgjørelsen at han håpet saken nå kunne avsluttes og Constand nå kan komme videre i livet sitt, 15 år etter at hun anmeldte Cosby.

– Verden er for alltid endret på grunn av hennes mot. Denne rettsavgjørelsen viser at ingen står over loven, sa Steele i en uttalelse.

Cosbys talsmann, Andre Wyatt kalte rettsavgjørelsen skuffende og sa at de vil vurdere anke saken til USAs høyesterett.