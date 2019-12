Kristine Breistøl, som har vært en av tre reserver i Japan, kommer inn i onsdagens kamp, mens Helene Gigstad Fauske blir byttet ut.

– Vi har valgt å bytte fordi vi ønsker en høy spiller som kan gå inn i midtforsvaret. En ekstra faktor for laget i dag og videre i VM, sier landslagssjefen.

Kristine Breistøl, som spiller i Esbjerg, er én meter og 91 centimeter, og er den klart høyeste spilleren i troppen.

– Ekstra kort i ermet

– Vi tenker på et alternativt forsvarspill i midten og da vil det være en fordel å ha en høyere spiller, sier Hergeirsson Hun kan blokke skudd og dekke innspill. I tillegg vil hun gi oss en ekstra faktor i angrep. Hun har et fryktelig skudd fra distanse. Vi får et ekstra kort i ermet.

Byttet går ut over Herning-Ikast spilleren Helene Gigstad Fauske, som har fått svært lite spilletid i de sju første kampene i VM.

– Vi har ikke fått brukt henne som vi hadde tenkt, og det er trenerteamets ansvar. Helene har gjort det hun skal, men vi har ikke fått brukt henne som vi tenkte da vi tok ut laget. Slik blir det noen ganger, sier Hergeirsson.

– Naturlig

TV 2s håndballekspert Bent Svele støtter byttet som han mener er helt naturlig.

– De har ikke gitt Gigstad Fauske mer en 20 minutter spill, og har aldri fått henne inn i laget. Nå vil de trenge høyden til Breistøl i den avgjørende kampen mot et tysk lag som har store bakspillere med gode skudd. I tillegg har Breistøl en ekstrem kvalitet i angrep med et skudd som er vanskelig å plukke ned. Hun kan bli en joker begge veier, sier Svele.

Håndballjentene går til VM-semifinale med mint ett poeng mot Tyskland. Da vinner de også gruppen og får det beste utgangspunktet.Og et uavgjort resultat vil føre både Tyskland og Norge til semi. I håndball går det ikke an å satse på uavgjort, mener Hergeirsson. Vi går for å vinne.

– Men hvis det står uavgjort helt på tampen av kampen?

– Vi gjør alt for å komme til semifinalen, svarer landslagssjefen på det.