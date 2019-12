Danske politikere krever gransking av forholdet mellom den britiske regjeringsadvokaten Geoffrey Cox og hans tidligere klient som er siktet for utbyttesvindel.

Den britiske regjeringsadvokaten og medlem av parlamentet i Storbritannia for De konservative, Geoffrey Cox, har inntil nylig jobbet som advokat for mannen som er siktet i en stor sak om angivelig utbyttesvindel for 12,7 milliarder danske kroner i Danmark, Sanjay Shah.

Cox har vært en av Shahs sentrale forsvarere, skriver DR og Børsen, som har samarbeidet med The Guardian om avsløringen.

Geoffrey Cox ble betalt for mer enn tre millioner danske kroner for arbeidet i årene 2015–2017.

I fjor ble han utnevnt til regjeringsadvokat med ansvar for blant annet påtalemyndigheten i Storbritannia.

Det er nettopp påtalemyndigheten de danske myndighetene jobber tett sammen med i etterforskningen av Sanjay Shah, som er en Dubai-basert finansmann.

Shahs talsmann, Jack Irine, kaller Geoffrey Cox tidligere rolle i forsvarstemaet «enormt viktig».

Danske politikere reagerer på habilitetsspørsmålet i saken.

– Det er i aller høyeste grad et habilitetsproblem. Det er det slettes ingen tvil om. Den danske etterforskningen av denne saken hviler jo på hva vi kan få ut av den engelske etterforskningen, sier Preben Bang Henriksen, leder for Folketingets justiskomité.

Han frykter at tette bånd mellom Shah og Cox «kan legge en demper på lysten hos engelske myndigheter til å etterforske saken så grundig som den tydeligvis behøver».

Enhedslistens justispolitiske talsperson Rosa Lund er enig med Bang Henriksen om at forholdet mellom Shah og Cox er problematisk. Enig er også Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær.

Justisminister Nick Hækkerup ønsker ikke å kommentere saken.