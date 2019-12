– Nødetatene fikk melding rett før midnatt, etter at en mann kjørte ned i et hull da han var på vei hjem. Han så da at veien hadde begynt å bule ut i området, og at kjellerleiligheten hans var oversvømt, sier operasjonsleder Toralv Skårland til TV 2.

Da brannvesenet ankom stedet, ble politiet tilkalt. Kort tid etter var ni personer i tre hus evakuert.

– De har skaffet seg husly for natten selv. Vi prøver nå å få tak i en gravemaskin for å stabilisere massene på stedet, sier operasjonslederen.

Han forteller at det kraftige regnet som har preget ettermiddagen har begynt å gi seg.

– Men vi tar ingen sjanser. Det kommet betydelige mengder nedbør i dag, og mye kommer ned fra fjellet. Konsekvensene melder seg ført nå. Blant annet er det gått et mindre jordras mellom Sandeid og Vikedal i kveld.