Mens det for to uker siden var et komfortabelt flertall for sittende statsminister Boris Johnson med 359 seter, har flertallet krympet kraftig på den siste store undersøkelsen før valget.

To døgn før valglokalene stener viser den siste store undersøkelsen YouGov har gjort for SkyNews at Boris Johnsons konservative parti ligger an til 339 seter i underhuset.

Det trengs 326 for å ha flertall, og mister De Konservative 14 seter til vil flertallet ryke under torsdagens valg.

Målingen har hele 105.612 spurte, og er laget på internett.

Labour øker

Det er arbeiderpartiet Labour som går mest frem fra den forrige store målingen da de fikk 211 seter, nå får de 231.

You Gov som har laget monstermålingen sier de ikke kan utelukke at valget torsdag ender med et såkalt «hung parliament», der de konservative ikke får flertall alene. Men de sier også at det kan ende med et stort flertall for statsminister Boris Johnson i Underhuset.

Det britiske valgsystemet sier at den kandidaten som får flerst stemmer i hver enkelt valgkrets vinner et mandat. Målingen er derfor en prediksjon av hva et slikt resultat vil føre til, basert på en analysemodell en såkalt MRP-modell viser. Det er den samme modellen som ble benyttet på målingen for to uker siden da de konservative hadde et langt større flertall.

Lite taktisk stemmegivning

Mange har spekulert i om den store betydningen Brexit har for valget vil føre til økt grad av taktisk stemmegivning.

77 prosent av de spurte sier at de vil stemme på det partiet de har mest sympati for, mens 19 prosent sier de vil stemme på et parti av taktiske grunner.