Dortmund–Slavia Praha 2-1 og Inter–Barcelona 1-2:

Borrussia Dortmund gjorde jobben mot Slavia Praha og vant 2-1 i sin siste kamp i gruppe F.

Samtidig slo Barcelona Antonio Contes Inter 2-1 i Milano. Vinnermålet ble satt inn av Barcelonas 17 år gamle stortalent Ansu Fati fire minutter før slutt. Han ble dermed tidenes yngste målscorer i turneringen.

Se scoringene og ekspertene oppsummere gruppe F øverst!

Selv med et reservepreget lag fullførte Barcelona nok et ubeseiret gruppespill med seier.

– For en nedtur

Det betyr at Dortmund er videre til åttedelsfinale fra gruppe F sammen med gruppevinner Barcelona, mens Inter må belage seg på spill i Europaligaen til våren.

– For en nedtur for Inter. Det er en skuffelse med tanke på hvor mye penger de har brukt på stallen og ambisjonene klubben har vist etter at de hentet Conte som sjef, slo TV 2-ekspert Erik Huseklepp fast om Inters exit.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er svært skuffet over Inters prestasjoner i Champions League.

– Inter møtte et Barcelona som sparte mange av de beste spillerne. Messi var ikke en gang med på turen. Barcelona hadde ingenting å spille for. Inter som har satset så hardt, ryker rett ut her. Og måten det skjedde på, med matchball på hjemmebane mot et svekket Barcelona, det må være en gigantisk nedtur for Inter, slo Mathisen fast.

Carles Pérez sendte Barcelona i ledelsen etter målgivende fra Arturo Vidal mot Inter. Romelu Lukaku utlignet imidlertid til 1-1 like før pause. Lukaku hadde flere gode muligheter til å sende Inter i ledelsen mot Barcelona, men angriperen slet stort med effektiviteten. Fire minutter før slutt scoret supertalentet Ansu Fati målet som sikret Barcelona seieren.

– Nå risikerer altså Lukaku og Sánchez å møte gamleklubben Manchester United i Europaligaens sluttspill, påpekte TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid.

Barcelona var allerede gruppevinner og reiste til Milano med et ungt og urutinert lag. Lionel Messi, Gerard Piqué og flere andre førstevalg ble fritatt fra reisen, andre mistet kampen på grunn av skade.

Ernesto Valverde sendte sitt lag på banen i en uvant formasjon med tre midtstoppere og så sine reserver bidra til en svært severdig forestilling på San Siro.

Sancho i sentrum

Ettertraktede Jadon Sancho stod i sentrum da Dortmund slo Slavia Praha 2-1 og sikret avansementet. Han skjøt Dortmund i ledelsen etter bare ti minutter, og etter timens spill leverte Sancho målgivende da Julian Brandt satte inn vinnermålet for Dortmund.

Dortmund måtte forøvrig fullføre kampen med ti mann etter at Julian Weigl måtte forlate banen med to gule kort i det 77. minutt.