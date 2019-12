Chelsea-Lille 2-1

Chelsea trengte helst seier hjemme mot Lille for å avansere til åttedelsfinale i Champions League tirsdag kveld. London-klubben hadde lenge god kontroll mot franskmennene.

Storscorer Tammy Abraham sørget for 1-0 for hjemmelaget etter et drømmeangrep tidlig i første omgang. Etter en drøy halvtime la kaptein Cesar Azpilicueta på til 2-0.

Så dukket en gammel kjenning opp og sørget for at det ble noen nervepirrende sluttminutter for hjemmefansen. Loïc Rémy, som var i Chelsea fra 2014 til 2017, hamret inn 1-2 med drøyt ti minutter igjen.

Chelsea holdt bortelaget på en armlengdes avstand mot slutten, og dermed kunne manager Frank Lampard juble for avansement.

Se sammendrag i videovinduet øverst!

– De siste ti minuttene ble mer nervøse enn de trengte å bli, sier Lampard til BT Sports.

Chelsea-manageren var strålende fornøyd med hvordan laget spilte før pause. Han var mindre fornøyd med at spillerne ikke punkterte kampen tidlig i andre omgang.

Lampard bekrefter at han kikker etter offensive forsterkninger i januarvinduet.

– Det vil bli diskusjoner om hvor vi trenger å styrke laget. Vi mistet mange mål og kreativ kraft da Eden Hazard forsvant. I dag bommer vi på noen sjanser, så vi ser på om vi trenger litt mer konkurranse i de posisjonene, sier Lampard.

I den andre kampen i gruppen overrasket Valencia borte mot Ajax, forrige sesongs semifinalist i turneringen. Rodrigo scoret kampens eneste mål 24 minutter ut i oppgjøret.

Seieren gjør at Valencia kan smykke seg med tittelen gruppevinner. Chelsea måtte nøye seg med 2. plassen, noe som fort kan bety en knalltøff motstander i sluttspillet.

Ajax må ta til takke med europaliga-spill.