– For meg som løper 400 meter hekk er det naivt å tro at man ikke må ha en vekt som er tilpasset nettopp det. Samtidig må det være opp til hver enkelt om de ønsker å gjøre noe med vekta. For det er opplagt at man må gjøre en innsats også på dette området, forklarer Karsten Warholm.

Han understreker at det er individuelt.

– Vekt er et fascinerende tema, men jeg sitter ikke på fasiten. Men jeg vet hva som fungerer for meg, så får andre gjøre det som passer best for dem.

– Fikk av fire prosent fett

Warholm forteller at han valgte å gjøre noe med egen fettprosent for å prestere enda bedre.

– For å være ærlig har jeg aldri gått til sengs sulten. Det håper jeg at jeg også skal slippe å gjøre. Jeg har altså aldri drevet det så langt. Men jeg er overbevist om at jeg er den med høyeste fettprosent som har løpt under 48 sekunder på 400 meter hekk, forteller 23-åringen og legger til:

– I 2018 hadde jeg en fettprosent på nesten 14 prosent. Det er ganske mye når du driver med den idretten jeg gjør, og jeg følte at jeg måtte gjøre noe med fettprosenten for å kunne ta neste steg.

Men kosen har han ikke gitt slipp på, og det mener Warholm er viktig.

– Toppidretten er brutal, så jeg fikk av meg fire prosent fett og opplevde fremgang, blant annet på grunn av det. Men, det var ikke bare det, jeg kunne også trene hardere. Jeg er nok blitt mer gjennomtenkt og vet at dette er viktig. Men jeg spiser like mye som før, men kanskje litt annen mat som jeg "brenner av" kjappere. Men, det blir søtsaker på lørdag. Det har jeg ikke sluttet med, understreker hekkeløperen.

Føler med Østberg og Karlsson

Ingvild Flugstad Østberg og Frida Karlsson har begge fått startnekt denne sesongen etter helsekontroll. Warholm er enig i at situasjonen kan virke dramatisk når to toppidrettsutøvere får startnekt i løpet av kort tid.

– Det blir selvsagt dramatisk når man havner i en slik situasjon. Jeg tror at det er viktig å vise forståelse for andres situasjon, og vise respekt. Det er et vanskelig tema, for det er så individuelt hvordan man opplever dette. Jeg kan kun svare for meg selv, sier Warholm og forklarer:

– Nå er vekt en del av hverdagen for meg som toppidrettsutøver. Men, samtidig er det viktig for meg å understreke at helt fram til jeg ble 22 år, altså i fjor, så har vekt aldri vært noe jeg ofret en tanke. Det er viktig å poengtere. Det er en tid for alt, og da er det viktig å ha folk rundt seg som styrer i riktig retning. Sånn er toppidretten brutal. Da jeg drev med barne- og ungdomsidrett var det trivsel og lek som sto i sentrum.