Paul og Angela står på hver sin side før valget

– Byen vår er i ferd med å dø. Det er bare noen uker til jul, og torget her burde vært fullt av folk, men det er ingen her!

Angela Cook strener over torget i sentrum av Boston. En sur desembervind blåser friskt, og tar tak i det lille juletreet kommunen har satt opp utenfor kirken. Tomme butikkvinduer stirrer mørkt mot oss.

– Marks and Spencer er borte. Det samme er Accessorize. De blir borte én etter én. Byen er døende, gjentar hun.

Skylder på østeuropeerne

På den andre siden av byen har det derimot åpnet flere østeuropeiske butikker de siste årene.

Angela Cook fra Boston ønsker at Storbritannia skal gå ut av EU så raskt som mulig.

Boston har en høy andel arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, og det er hovedårsaken til at byen er selve Brexit-hovedstaden i Storbritannia. 75,6 prosent av innbyggerne her stemte for å forlate EU under folkeavstemningen i 2016.

– For to år siden var det 52 østeuropeiske butikker her. Jeg talte dem. Siden da har det åpnet 6-8 nye. Engelske butikker går konkurs, mens deres butikker er i ferd med å overta, fnyser Cook.

Hun mener Brexit burde blitt gjennomført for lenge siden slik at det blir slutt på innvandringen fra EU-land.

– Vi stemte for å gå ut av EU for over tre år siden, hvorfor er vi ikke ute?! Politikerne har hindret demokratiet i å gå sin gang. De fikk et klart mandat fra folket, men har ikke gjennomført det, sier Cook.

Hun er skuffet og sint.

– Vi vil ut. Vi må få en slutt på masseinnvandringen til dette landet.

Vurderer å stemme konservativt

Siden spørsmålet om Brexit er det viktigste for henne i dette valget, vurderer hun derfor å stemme på De konservative for første gang i sitt liv.

– Jeg er ingen stor tilhenger av Brexit-avtalen til Boris Johnson, men han kommer hvertfall til å ta oss ut av EU, sukker hun.

Boris Johnson lover å levere Brexit dersom han får flertall i parlamentsvalget. Foto: Ben Stansall

– Han virker som en grei nok kar, selv om det er sider ved han jeg slett ikke liker.

Det er et splittet land som nå går til valg.

115 kilometer lenger sør ligger universitetsbyen Cambridge. Her stemte 73,8 prosent av innbyggerne for å bli i EU i 2016. En av dem var Paul Browne. Han leder den lokale EU-gruppen Cambridge Stays, som jobber for å få en ny folkeavstemning om EU-spørsmålet.

– Brexit er en katastrofe. Vi må få reversert hele avgjørelsen om å gå ut, og holde en ny folkeavstemning, sier Browne til TV 2.

Siste sjanse

Med sitt verdenskjente universitet tiltrekker Cambridge seg folk fra hele verden. Dette er et velstående område av Storbritannia.