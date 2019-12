Keïta og Salah fikset seier og gruppeseier for Liverpool: – De var nådeløse

Den første omgangen ble fartsfull, sjanserik og underholdende. Men lagene klarte ikke å omsette noen av de store målsjansene i mål.

– Den forrykende førsteomgangen ebbet ut uten scoringer til noen av lagene. Det er ganske pussig, men for en første omgang det var, mente TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter de første 45 minuttene.

Keita og Salah straffet Salzburg

Rett etter pause bommet Salah på sin tredje store sjanse i kampen. Denne gang blåste han ballen over mål alene med keeper.

I det 50. minutt var det Braut Haalands tur til å bomme på sin andre store sjanse. Nordmannen ble igjen spilt fri langs kanten. Denne gang gikk skuddet i nettveggen.

Seks minutter senere fikk Liverpool ballen i mål. Sadio Mané skled forbi en motspiller på kanten. Han vippet ballen inn i feltet, og der dukket Naby Keïta opp og headet inn 1-0-scoringen for Liverpool.

– Den smakte for Jürgen Klopp. Den roet nervene, sa Alsaker.

Bare minutter senere fikk endelig Salah sin scoring. Salzburg-keeper Cican Stanković havnert på bærtur i feltet. Salah rundet keeper, og satte ballen i mål fra nesten død vinkel.

– Cican Stanković var ute å bommet to ganger. To ganger ble keeperen straffet. Salah, som hadde brent sjanse etter sjanse i denne kampen, scoret omsider, sa Alsaker.

De to kjappe scoringene sørget for at Liverpool vant kampen 2-0. Anfield-klubben sikret seg dermed gruppeseieren i gruppe E.