Etter to år i mektige INEOS, vil Halvorsen fra og med 2020 sykle for det amerikanske laget EF Education First.

procycling.no meldte i november at planen til Halvorsen var å kjøre én Grand Tour i 2020, og at det «mest sannsynlig» ville bli Giro d'Italia.

Når TV 2 møter «Doffen» i Girona, Spania, bekrefter han at kalenderen for første halvdel av 2020 er i boks, en kalender som altså inneholder hans første såkalte Grand Tour (treukersritt, journ. anm.).

– Det blir mange av de italienske løpene: Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo og Giro d'Italia. Og Tour de Romandie. Det er planen og målene. Jeg skal legge alt i å bli en rendyrket spurter - mer det enn å kjøre noen av klassikerne i tillegg. Så det tror jeg blir veldig bra, sier han.

Sesongen starter han i Tour Down Under i siste halvdel av januar, før Giroen altså står på menyen i mai.

– Det blir jo noe nytt å sykle tre uker i strekk. Jeg tror det kommer til å bli veldig hardt, men at det blir veldig bra. Jeg blir lagets spurter, så det ser jeg veldig frem til. Det er sånn jeg vil at det skal være. Det tror jeg blir bra, sier han.

Keukeleire, Scully og Bissegger

Laget rundt Halvorsen er ikke klart, men sørlendingen forteller at rutinerte og allsidige Jens Keukeleire, kjøresterke Tom Scully fra New Zealand og unge, men svært lovende, Stefan Bissegger fra Sveits vil spille en sentral rolle i spurtopptrekket, i alle fall innledningsvis.

– Jeg har ikke fått håndplukke ryttere, men det er en samtale som går begge veier. Hvordan jeg liker å ha det i spurten, og hvem som er gode på hva. Det er stor forskjell fra INEOS til EF på sånne ting. Jeg håper det (en dedikert gruppe med ryttere, journ. anm.) kan hjelpe inn mot spurtene og gi det en bedre «flyt», sier han.

I tråd med at han, som nevnt over, vil bli en rendyrket spurter, har han også endret treningen noe.

– Jeg trener mer spurting, og det blir litt mindre bakkeintervaller og sånt. Mer spurttrening. Moderne sykling har blitt sånn at du må bli veldig god på én ting, for nivået har blitt så høyt. Det er planen.