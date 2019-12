RB Salzburg-Liverpool 0-2

Før tirsdagens Champions League-kamper var det kun Cristiano Ronaldo (2017/18-sesongen) som hadde scoret i samtlige gruppespill-kamper i den gjeve turneringen.

Ronaldo kunne få selskap av 19 år gamle Erling Braut Haaland, men Bryne-gutten tuslet målløs av banen et drøyt kvarter før slutt mot Liverpool.

Det sto ikke på sjansene for nordmannen. To ganger kom han i drømmeposisjon, men venstrefoten var ikke like fininnstilt som tidligere i turneringen.

Dermed stopper Braut Haaland på åtte Champions League-scoringer denne sesongen. Det er samme antall som Tore André Flo stoppet på i 1999/2000-sesongen.

Kun Robert Lewandowski (10) har scoret flere denne sesongen. Den polske Bayern München-spissen kan med scoring mot Tottenham tangere Ronaldos rekord.

Braut Haaland og Red Bull Salzburg kan nå begynne å forberede seg på spill i Europaligaen.