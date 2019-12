Slik påvirker søvn hverdagen din

– Når vi sover for lite blir vi mentalt redusert. Vi blir kanskje litt treg i reaksjonsevnen og motorisk kan vi også bli litt udugelige, forteller Anders Meland, forsker og rådgiver hos Flymedisinsk Institutt.

Jo flere netter, jo verre

Meland forteller at det kommer et prestasjonsfall med en gang man har hatt en natt med lite søvn. Konsekvensene etter den første natta er små, men dersom man går flere netter med lite søvn kan det bli verre.

– Mennesker har problem med å få med seg små endringer over tid. Det vil si at vi kan venne oss til prestasjonsfallet, forteller han.

– Og det er jo litt problematisk for da mister man noen ganger motivasjonen til å gjøre noe med det fordi man tenker at jeg kan sove litt mindre, det vil si få litt mer våkentid og få gjort mer. Baksiden er at det man gjør, gjøres med mindre tilstedeværelse og kvalitet, forklarer Meland.

Flere feil med lite søvn

Hos Flymedisinsk Institutt har de en reaksjonstest som Helsekontrollens programleder Marte Spurkland har tatt tre ganger. To ganger etter netter med vanlig søvn og en gang etter en natt med lite søvn. Og resultatene er tydelige.

– Når du har sovet godt, er du kjapp og resultatet er relativt stabilt. Men når du har sovet dårlig, så er du tregere, forteller Meland.

– Jeg merket at jeg hadde litt kort lunte etter natta med lite søvn. Jeg kjente også at jeg var litt raskere på avtrekkeren - trykket uten å tenke. Det gjør ikke så mye i min jobb, men det hadde vært verre om jeg var pilot, sier Marte Spurkland.

For hverdagsmennesket, som kanskje sitter mye på kontor, vil likevel ikke disse feilene ha så mye å si.

TEST: Programleder Marte Spurkland har tatt reaksjonstesten tre ganger for å finne ut hvordan hun reagerer når hun har sovet lite. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Meland peker også på at søvn er ferskvare.

– Når man begynner å sove igjen så kommer alle disse tingene tilbake. Prestasjonen vil normalisere seg.

Gjennomsnitt på 7,5 timer

– De aller fleste voksne trenger mellom seks og ni timer søvn, forteller Bjørn Bjortvatn. Han er leder og professor hos Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

Gjennomsnittet i Norge ligger på 7,5 timer.

– Man må kjenne etter om man er uthvilt. For det finnes personer som sover seks timer og er uthvilt. Men om du sover seks timer, er avhengig av vekkerklokke hver morgen for å våkne, to-tre kopper kaffe for å komme i gang og sover to timer lenger hver helg, så er det kanskje et tegn på man er litt på underskudd, sier Bjorvatn.