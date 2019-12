Begge de store partiene kommer med valgløfter om store summer til det offentlige helsevesenet NHS.

Et bilde av en fire år gammel gutt som ligger på et rom uten seng på et sykehus i Leeds har gått viralt i Storbritannia.

Gutten, som heter Jack, måtte vente i fire timer for å bli sjekket for lungebetennelse, og hadde bare jakker over seg for å holde varmen. Moren tok bildet og postet det i sosiale medier.

Labour trekker fram den influensasyke gutten som et bilde på hvor dårlig det står til med helsevesenet i Storbritannia.

– Viste ingen empati

Men statsminister Boris Johnsons klønete reaksjon og tilsynelatende mangel på empati skaper vel så store bølger.

Johnson snur seg bort når ITVs reporter Joe Pike viser ham et bilde av fire år gamle Jack.

– Du nekter å se på bildet. Du har tatt telefonen min og lagt den i lommen, sier Pike til statsministeren, som deretter fisker fram telefonen igjen.

Se video av Johnsons reaksjon øverst i saken!

– Det er et fryktelig, fryktelig bilde, og jeg beklager selvfølgelig overfor familier og alle som har hatt fryktelige erfaringer med NHS, innrømmer Johnson.

Kritiseres

Videoen av reaksjonen til statsministeren har også gått viralt, og er tirsdag et hett tema i britiske medier.

Labours helsepolitiske talsmann, Jonathan Ashworth, sier toryenes helsekutt har skapt forholdene som gjorde at fireåringen lå på gulvet mens han ventet. At statsministeren ikke engang ville se på bildet er ifølge Ashworth «et nytt lavmål for Boris Johnson. Det er tydelig at han ikke bryr seg»